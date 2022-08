Bandidos roubam armas de agência bancária e se escondem em academia na BA

Dois criminosos invadiram, na madrugada deste domingo (14), uma agência do Bradesco da cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e fugiram levando armas do local. Na fuga, os suspeitos tentaram se esconder dentro de uma academia, mas foram alcançados pela Polícia Militar. Houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 2h30, quando o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP, através do monitoramento de câmeras da agência, percebeu dois homens encapuzados dentro da instituição financeira.

Equipes das 32ª e 36ª CIPMs, da Rondesp RMS e da Cipe Polo Industrial foram direcionadas ao local.

Nenhum caixa eletrônico e nem o cofre do banco foram violados. A dupla havia arrombado o armário dos seguranças e furtado armas de fogo. Os militares, então, iniciaram as buscas na região e localizaram os criminosos dentro de uma academia. Na tentativa de prisão, um dos assaltantes reagiu atirando, foi atingido, socorrido, mas não resistiu. O outro criminoso acabou preso.

Com a dupla a PM recuperou três revólveres e munições dos seguranças do Bradesco. Os militares apreenderam ainda equipamentos utilizados para entrar no banco. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Colocamos em prática o nosso protocolo de ação, em ocorrências contra instituições financeiras. Importante destacar o empenho dos policiais na localização dos assaltantes. Estamos com redução de 77% dos roubos a bancos na Bahia e seguiremos avançando", destacou o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho.