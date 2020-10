Bandidos usam explosivos e assaltam agência bancária no Cabula

Uma agência o banco Santander na Avenida Silveira Martins, no Cabula, foi roubada na madrugada desta quinta-feira (8). Os bandidos usaram explosivos e destruíram parte da unidade, inclusive um caixa automático. Um buraco foi feito em um muro do banco, deixando à mostra parte de equipamentos da unidade.

Os moradores da região ouviram explosões por volta das 3h da manhã. Vídeo exibio pela TV Bahia mostra o momento em que os bandidos pararam um carro no meio da rua - segundo relatos, eles estavam interrompendo o fluxo no sentido Centro. As pessoas do veículo são vistas nas imagens com as mãos para cima. Ninguém ficou ferido.

Uma academia que fica ao lado do banco não abriu nesta manhã porque a unidade compartilha uma parede com a agência bancária e precisa aguardar a perícia.

Uma perícia será realizada no local pela Polícia Civil.