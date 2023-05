Bando de Teatro Olodum apresenta musical inédito no Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

A Prefeitura de Salvador confirmou as primeiras atrações das celebrações que marcam os 200 anos da Independência do Brasil na Bahia. A primeira delas é o espetáculo musical inédito “A Resistência Cabocla” do Bando de Teatro Olodum, que será apresentado entre os dias 29 de junho a 1º de julho no Palco do Campo Grande, às 19h.

Na sequência, a montagem será apresentada no Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 no dia 7 de julho, às 19h, e entre os dias 10 e 14 de julho em dois horários, às 10h e 14h. A entrada é gratuita.

O espetáculo traz a história de Mirna através de elementos do universo fantástico brasileiro. Ela é uma jovem musicista que prefere não desfilar no 2 de Julho pela Independência do Brasil na Bahia e, por isso, ela sai de sua filarmônica. Contudo suas convicções sobre a festa caem por terra ao se ver frente a frente com um caboclo encantado. A partir de então, ela embarca numa jornada através de diversos sujeitos mágicos que já viveram neste território e lutaram por um Brasil mais justo e mais igualitário, que foram massacrados no processo colonizador.

Toda montagem foi concebida para ser apresentada ao ar livre. Além do corpo de atores do Bando de Teatro Olodum, o espetáculo conta com a participação do ator Érico Brás. A direção é assinada por Jarbas Bitencourt e a coreografia foi desenvolvida por Zebrinha.