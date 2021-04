Bando de Teatro Olodum celebra 30 anos com festival on-line e gratuito

Um dos principais grupos de teatro de Salvador, o Bando de Teatro Olodum comemora 30 anos com uma edição on-line e gratuita do já conhecido Festival de Arte Negra A Cena Tá Preta. A 11ª edição do evento acontece de terça-feira (6) a sábado (10) com sete espetáculos do repertório do grupo, incluindo montagens infantis e adultas, além de leitura dramática, mesa redonda e oficinas.

Com direção e atuação de artistas do Bando, os espetáculos serão transmitidos pelo YouTube (/bandodeteatro). Conhecido por sucessos como Ó Paí, Ó e Cabaré da Rrrraça, O Bando apresenta espetáculos como Nas Encruza, que tem texto e atuação de Leno Sacramento, e o Sarauzinho da Calu, de Cássia Valle, vencedor do Prêmio Braskem de melhor espetáculo infantil 2020.

Na abertura do festival, hoje, às 18h, acontece a palestra A História do Teatro Negro no Brasil e sua Dramaturgia, com a doutora em Difusão do Conhecimento pela UFBA, Mabel Freitas, autora do livro Bando de Teatro Olodum: uma política social in cena (Editora UFPE, 2014). Em seguida, a autora participa de um bate papo com o ator, diretor e dramaturgo Ângelo Flávio. O público pode interagir com perguntas on-line.

Espetáculo Nas Encruza está na programação (Foto: Heraldo de Deus/Divulgação)

Serviço

O quê: 11º Festival de Arte Negra A Cena Tá Preta

Quando: De terça-feira (6) a sábado (10), horários variados (confira abaixo)

Gratuito e on-line

Onde: YouTube do Bando de Teatro Olodum

Programação

Terça-Feira – 06/04

18h Abertura do Festival

Palestra: A história do Teatro Negro no Brasil e sua dramaturgia, com Mabel Freitas

Mesa Redonda: Ângelo Flávio e Mabel Freitas, mediador Fábio Santana

20h Espetáculo Vi(elas)

Quarta-Feira – 07/04

Oficinas

10h às 13h Música para Teatro, Jarbas Bittencourt

15h às 18h Memória e Identidade – Corpo templo primeiro local de memórias, Cássia Valle.

20h Espetáculo Maloquêro

Quinta-feira – 08/04

10h às 13h Oficina: Preparação de ator/atriz – O Corpo em cena, Valdinéia Soriano e Ednaldo Muniz

18h Leitura dramática Travessias

20h Espetáculo adulto Se Deus Fosse Preto

Sexta-Feira – 09/04

10h Oficina de Dança – O Corpo na Cena, José Carlos Arandiba (Zebrinha) e Arismar Adoné Jr.

17h Espetáculo Infantil Boquinha… E assim surgiu o mundo

20h Espetáculo adulto Nas Encruza

Sábado – 10/04

17h Espetáculo Infantil Sarauzinho da Calu

20h Espetáculo adulto Sarau Vozes Negras

Encerramento