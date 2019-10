Bando de Teatro Olodum comemora 30 anos com festival

Para celebrar suas três décadas de arte negra, popular e combativa, o Bando de Teatro Olodum realiza uma série de ações de 17 de outubro a 10 de novembro, no Teatro Vila Velha e na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A programação inclui a remontagem de espetáculos de sucesso, como Ó Paí, Ó; Áfricas; e Cabaré da Rrrrraça, além de oficinas de performance, exibição de documentário, lançamento de catálogo com a história do grupo e o Festival de Arte Negra A Cena Tá Preta.

A estreia acontece no dia 17 de outubro, às 19h, no Teatro Vila Velha, em evento para convidados, onde o Bando de Teatro Olodum lança a programação oficial da comemoração dos 30 anos de criação da companhia, que serão completados em 2020. No encontro, será exibido o documentário 'Bando, um Filme De:' que tem direção de Lázaro Ramos e Thiago Gomes. Ambos estarão presentes no evento para um bate-papo com o público sobre o processo criativo do filme que registra a história do grupo criado em 17 de outubro de 1990.

Um dos principais artistas do teatro, do cinema e da televisão brasileira, Lázaro Ramos é um dos talentos revelados pelo Bando de Teatro Olodum nesses 30 anos. Além do ator, diretor e escritor, o Bando já contou com nomes como o ator, cantor e humorista Érico Brás (Zorra, PopStar e Se Joga), as atrizes Luciana Souza (Bacurau) e Edvana Carvalho (Malhação), além da cantora lírica Virginia Rodrigues. Entre os que estão no grupo desde 1990, estão Jorge Washington, Rejane Maia, Valdinéia Soriano, Rivaldo Rio, Geremias Mendes, Arlete Dias e Ednaldo Muniz.

Bando na Sala do Coro

A partir do dia 18 de outubro até 10 de novembro, o Bando estará em cartaz na Sala do Coro do Teatro Castro Alves com um espetáculo adulto e dois infantis: a mais recente montagem da companhia, Erê, com concepção de Lázaro Ramos, direção de Onisajé e Zebrinha e dramaturgia de Arcades; o Sarauzinho da Calu, com texto e direção de Cássia Valle; e 'Boquinha... E assim surgiu o mundo', que tem texto de Lázaro Ramos e direção e atuação de Ridson Reis.

Serviço

O quê: Lançamento das ações que celebram os 30 anos do Bando de Teatro Olodum

Quando: 17 de outubro de 2019, às 19h

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio Público – Campo Grande)

Evento para convidados

Exibição do filme: Bando, um Filme De, e bate-papo com os diretores Lázaro Ramos e Thiago Gomes

Temporada do Bando de Teatro Olodum na Sala do Coro do TCA

ERÊ (espetáculo adulto)

De 18/10 a 10/11* (de sexta a domingo), 20h *Exceto dia 1º/11

Concepção: Lázaro Ramos

Texto: Daniel Arcades

Direção: Onisajé e Zebrinha

Direção Musical: Jarbas Bittencourt

Ingresso: R$ 30 | R$ 15

Sarauzinho da Calu (espetáculo infanto-juvenil)

De 19 A 27/10 (sábados e domingos), 16h

Texto e direção: Cassia Valle

Co-direção: Leno Sacramento

Direção Musical: Cell Dantas

Ingresso: R$ 20 | R$ 10

Boquinha... E assim surgiu o mundo (espetáculo infanto-juvenil)

De 02 A 10/11 (sábados e domingos), 16h

Texto: Lázaro Ramos

Direção e Atuação: Ridson Reis

Co-direção e Trilhas: Roquildes Júnior

Ingresso: R$ 20 | R$ 10

Classificação dos espetáculos: livre

Com áudio-descrição

Venda de ingressos: Ingresso rápido e bilheteria do TCA