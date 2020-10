Bando de Teatro Olodum comemora 30 anos em live com convidados

Os planos para as comemorações dos 30 anos do Bando de Teatro Olodum incluíiam uma série de atividades que, obviamente, não foram possíveis. Para marcar a data, o grupo residente do Teatro Vila Velha fará uma live neste sábado (17), às 18h, em seu canal do YouTube, quando receberá diversos convidados que integram essa história.

Além de ter revelado talentos como Virginia Rodrigues, Lázaro Ramos, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdinéia Soriano, Jorge Washington, Cássia Valle, Luciana Souza e tantos e tantas artistas formados na linguagem própria do grupo, que une expressões cênicas do canto, da dança e do teatro, associadas à consciência negra e ao engajamento político e social.

A live contará com depoimentos de estrelas como a cantora Virginia Rodrigues, o rapper MV Bill, as atrizes Deborah Secco e Taís Araújo, a dançarina Nildinha Fonseca, os atores Lázaro Ramos e Érico Brás, os diretores Márcio Meirelles e Chica Careli, os coordenadores artísticos do Bando, Zebrinha e Jarbas Bittencourt, além de atores da fundação do grupo e do elenco atual. E, claro, os tambores do Olodum.





+++ Lives

Capinan Convida - O poeta e compositor José Carlos Capinan comanda o projeto Capinan Convida, que promove encontro online neste domingo (18), a partir das 16h, no Facebook e Youtube do Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira. Capinan se junta a Daniel Gonzaga, neto do Rei do Baião e filho de Gonzaguinha, além de Cícero Mayor, Cilene Tinaut, Felipe Mota, Xandra Diáfana, Luan Almeida e ParedON para uma viagem musical pelos principais sucessos da família como Assum Preto, Xote das Meninas , Asa Branca, Lindo Lago do Amor, É!, dentre outros. Apesar do distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, o anfitrião Capinan promete fazer um grande tributo. "É um momento histórico falar com a terceira geração dos Gonzaga, Daniel é herdeiro de um dos maiores legados da música popular brasileira". Além do bate-papo musicado - marca do Capinan Convida que estreou em 30 de agosto com participação de Roberto Mendes – a live vai contar com a apresentação do show Buscar o Novo com as Mãos com Daniel Gonzaga. Para o cantor esse é um momento de grande emoção: "Acho que vai ser cheio de possibilidades poéticas, muito além de qualquer discrição possível”, pontua.





13 Anos do NEOJIBA - No dia 20 e outubro, o projeto NEOJIBA completa 13 anos. E comemora com uma programação especial de recitais, no Facebook da instituição. Neste domingo (18), às 11h, haverá uma apresentação ao vivo de grupos de câmara formados por integrantes da Orquestra 2 de Julho, Orquestra Castro Alves e Coro Juvenil. Eles irão tocar peças de Handel, Saint-Saëns, Henri Tomasi e Beethoven. O recital também terá a exibição de vídeos das demais formações musicais do Núcleo Central do NEOJIBA e de depoimentos de familiares acompanhados pelo setor de Desenvolvimento Social.

Na segunda (19), às 19h, as apresentações ficam por conta dos integrantes dos Núcleos Territoriais NEOJIBA em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas e dos Núcleos de Prática Musical (CESA-Simões Filho, SESI Itapagipe, Bairro da Paz, Cordas Dedilhadas, Federação, Pirajá, Nordeste de Amaralina, Cidade Sol-Jequié, Canto Coral). Na terça (20), data em que foi realizado o primeiro concerto da Orquestra 2 de Julho, a Sala NEOJIBA volta a receber apresentações ao vivo de músicos de cordas e percussão da Orquestra 2 de Julho e do Coro Juvenil. No repertório, peças de compositores como Widmer, Carlos Chaves e Beethoven. A live terá a participação do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, e também será transmitida às 19h. Todas as apresentações seguem serão transmitidas diretamente da Sala NEOJIBA, no Parque do Queimado, sede do programa, e seguirão todos os protocolos de segurança para prevenção da COVID-19.

Vandal se apresenta no FACOMSOM (Foto: Labfoto/Divulgação)

Vandal se apresenta no FACOMSOM 2020 - O rapper baiano Vandal será a atração principal do festival FACOMSOM 2020, que acontece neste sábado (17), a partir das 17h. Durante as cinco horas de evento, o festival de bandas universitárias produzido pela Produtora Júnior, primeira empresa júnior de comunicação da Bahia, também contará com a participação das bandas selecionadas no edital: Ofá, Astralplane e Avenida. Realizado no Goethe-Institut, o evento gratuito será transmitido ao vivo no canal do Youtube do festival. Além da oportunidade de se apresentar no palco do FACOMSOM, que acontecerá em um formato completamente novo este ano, a banda mais votada pelo público ganhará a gravação de uma música em um estúdio e um valor simbólico de mil reais. A votação será realizada no dia de live, por meio de um QR Code disponível na tela. Além disso, o evento será apresentado por Malfeitona, tatuadora e influenciadora digital com mais de 113 mil seguidores no Instagram. Organizado pelos alunos de comunicação de Salvador, o FACOMSOM é um festival universitário que vem ganhando visibilidade no cenário musical alternativo de Salvador. Bandas como Maglore, Vivendo do Ócio, Scambo e Afrocidade já se apresentaram no palco do evento.