Banho de Mar a Fantasia reúne foliões em pré-Carnaval no Rio Vermelho

Um dos mais tradicionais festejos pré-carnavalescos, o Banho de Mar da Preguiça, arrastou milhares de foliões que vieram dar um 'tibum' fantasiados. É o caso do estudante João Gabriel, 19, que trouxe um look de 'MBLGBT' .

"Estou unindo o melhor dos dois mundos. Nem 13 nem 17. Sou um 15. O objetivo do figurino foi trazer o patriotismo de forma irreverente. Brincar com os símbolos da bandeira e trazer o questionamento de qual Brasil queremos pro futuro", milita.

Irreverência marcou as fantasias e cartazes dos foliões (Foto: Gabriel Moura/CORREIO)

O evento tem diversas atrações musicais como Larissa Luz, afroxé feminino Filhas de Ghandy, Batekoo e Ministereo Público , que ditam a trilha sonora, se dividindo em dois palcos, um na Praia da Paciência e outro na rua Barão de Mauá.

O banho de mar da preguiça tem mais de 90 anos e passou por um hiato, voltando a ser celebrado em 2013 com o objetivo de denunciar as opressões, gentrificação e a especulação imobiliária que sofrem os moradores da região do Rio Vermelho, onde ocorre os festejos.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro