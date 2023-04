Bar e restaurante no Rio Vermelho resgata clima das extintas barracas de praia

Se você, assim como eu, sente falta daquele peixinho frito na praia, a beira-mar, como nos bons tempos das barracas, vai uma dica. O Blue Praia Bar, na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, é um espaço que remete aquelas engenhosas estruturas que nos segurava na praia até o pôr-do-sol com conforto, bons drinques e boa comida. O bar, que é também um restaurante, funciona há muito tempo, mas antes era restrito ao serviço de day use, onde só era permitido pagava para usufruir da estrutura que oferecia.

Arroz de hauçá

Continua assim, mas agora é opcional, ou seja, se o cliente quer apenas almoçar, olhando o vai e vem das ondas, pode escolher um dos diversos espaços do lugar, que tem mobiliário aconchegante e boa música, e apreciar a comida de praia que os cozinheiros Áurea e Rogério preparam com esmero. A proposta do lugar, comandado pelo simpaticíssimo Sérgio Morais, é resgatar o clima das antigas barracas de praia da orla de Salvador, reduto que ele conhece bem porque foi onde começou sua história como empresário. Bom de papo, Serginho, como é conhecido por todos ali, conta que a cozinha flerta com a baianidade e aposta nos ingredientes locais, linha adotada também na carta de drinques que é assinada pela bartender do momento, a Isadinha.

Drinque 2 de fevereiro

Pra começar, a porção de croquete de bacalhau é uma boa pedida. E se a ideia for ficar apenas nos belisquetes, vale experimentar o bowl da terra, uma espécie de ceviche que ao invés de peixe ou fruto do mar usa feijão verde e carne seca desfiada e é servido frio como o prato peruano. O sabor é surpreendente.

Bowl da terra

Entre um petisco e outro pede o Abre Alas, um drinque deliciosíssimo que mistura cointreau com limão siciliano, licor de pêssego e espumante. Difícil ficar num só, mas com a oferta grande que consta no cardápio e considerando o fato de estar no Rio Vermelho, não há como resistir ao 2 de fevereiro que leva xarope de coentro, maracujá, laranja, água de coco e vodca. Leve, refrescante e pouco adocicado, como deve ser. E falando no agitado bairro, embora o bar esteja localizado lá, a sensação é de que estamos numa praia distante onde se ouve o barulho do mar, coisa rara numa praia urbana.

Peixe frito com acompanhamentos

Assim, apreciar iguarias como a frigideira de siri, a moqueca de peixe ou camarão ou o delicioso polvo no caju ganham outro sentido. Melhor que isso só as sardinhas confitadas ao molho siciliano, que é uma das melhores opções da casa. Vale a pena conhecer e explorar o cardápio que é amplo e, considerando que é um lugar de praia, bem executado!

Serviço

Blue Praia Bar - @bluepraiabar

Rua Barro Vermelho, 310, Rio Vermelho

Horário: segunda, quarta e quinta das 10h às 18h e de sexta a domingo das 9h às 19h

Day use: R$ 30 reais de segunda a quinta e R$ 50 de sexta a domingo

Apenas almoço, a entrada é franca.

Contato: 71 99655 4703