Bar promove festa para “não” namorados

Quem quer comemorar a solteirice tem algumas opções para curti a própria companhia, a dos amigos ou até conhecer gente nova no Dia dos Namorados. Além dos programas tradicionais, como ir ao cinema, museu ou restaurante, dá para escolher algo mais, digamos, direcionado. Foi com essa ideia, que o The Bunker – Beer Culture, na Pituba, resolveu promover nesta quarta-feira, 12, o Dia SEM Namorados.

O guest bartender PV assina os drinques da festa

Para celebrar a vida solo, a casa vai oferecer, além do menu de cervejas artesanais, uma carta de drinques exclusivos assinada pelo guest bartender PV - Paulo Vitor, mixologista baiano formado na Barones, em SP, ex-bartender do Chupito (Rio Vermelho).

O som vai ficar por conta do DJ Bernard Le Querré. O francês radicado em Salvador promete uma noite com muito rock, funk, dancehall e pérolas brasileiras dos anos 70. A festa começa às 20h e tem ingressos no valor de R$20 à venda no Sympla. O acesso dá direito a um Welcome Drink (1 chope Proa German Pilsen 300ml).

O som vai ficar por conta do DJ Bernard Le Querré