Barba, cabelo e bigode! Cantor Zé Neto muda de visual ao vivo durante live

A live de Zé Neto e Cristiano foi uma das mais agitadas do mundo dos sertanejos. Não só pela coleção de músicas que estão na boca do povo, mas porque ela teve ainda promessa, acidente de bicicleta e um dos cantores ficando totalmente pelado - mas calma, não tem nada a ver com tirar a roupa.

Durante a apresentação virtual, neste sábado (16), Zé Neto prometeu raspar sua famosa e volumosa barba caso a dupla conseguisse arrecadar 300 toneladas de donativos. Quando chegou na metade do objetivo, Cristiano entrou em ação e começou a tirar a barba de sua dupla.

"Eu quero saber o que o meu filho vai falar quando eu chegar em casa", questionou o sertanejo, referindo-se ao pequeno José, de 2 anos. Depois, se olhou no espelho e brincou: "Meu Deus do céu".

Empolgado, antes do fim da live, Zé Neto deixou que sua dupla passasse a máquina zero em seu cabelo. "Eita coragem!", afirmou um internauta. "Zé Neto, obrigado pela fábrica de memes. Figurinhas atualizadas com sucesso", brincou outro. "Gente do céu!!! Esse homem é lindo de qualquer jeito! Tem jeito não", garantiu uma fã.

Acidente

Outra cena inusitada foi um acidente de bicicleta durante a live. Durante o sucesso "Bebi Minha Bicicleta", o cantor Cristino decidiu andar com uma bike antiga. Sem habilidade, se desequilibrou e acabou acertando o companheiro nas partes íntimas,

Nas redes sociais, os internautas riram da situação inusitada e prestaram solidariedade à dor de Zé Neto.