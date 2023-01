Bárbara Borges assume relacionamento com Iran Malfitano após A Fazenda

Se dentro do programa, os dois não estavam prestando atenção nos sentimentos internos, fora de A Fazenda, Bárbara Borges, 43, e Iran Malfitano, 41, resolveram assumir o relacionamento.

Os dois passaram o réveillon juntos e trocaram beijos durante o festejo. A famosa apareceu nas redes sociais com um vídeo mostrando o namorado e o filho indo em direção à praia de Copacabana para assistir os fogos da virada do ano.

Durante o programa, a loira chegou a negar a possibilidade de ter um relacionamento com o colega de confinamento, mas fora do programa, Bárbara não resistiu e acabou se rendendo ao namorado. Os dois são amigos há mais de 20 anos e se aproximaram dentro do reality show, quando se aliaram para tentar derrotar Deolane Bezerra, uma das confinadas que mais causou confusões.