Bárbara Evans recebe alta após cirurgia de emergência no ovário

A modelo e atriz Bárbara Evans recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 3, após passar por uma cirurgia de emergência no ovário. Em uma publicação no Instagram, ela contou que há cinco anos descobriu que tinha um cisto no órgão, que cresceu com o tempo e poderia comprometer a saúde dele.

Foi ainda no Rio de Janeiro que Bárbara soube da condição por meio da ginecologista dela. Na ocasião, o cisto era pequeno e "insignificante", mas seria preciso acompanhar a evolução.

"O tempo passou, eu não sentia nada e acabei esquecendo. Há um ano, fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do Rio de Janeiro, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se seis meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo. Passei por uma cirurgia de emergência", contou a modelo.

Uma torção de ovário poderia levar a uma paralisação da circulação sanguínea e, em caso de progressão e agravamento, riscos de lesões ovarianas. Bárbara contou que estava com medo, mas chegou ao hospital onde realizou o procedimento, em São Paulo, "com muita fé".

"Eu estava com muito medo, porque tudo pode acontecer numa cirurgia, né? E ainda por cima no meio de uma pandemia. Mas graças a Deus tudo deu certo e eu já estou de alta indo para minha casinha", escreveu ela na publicação, em seguida agradecendo pelas mensagens de apoio recebidas.