Barbeiro é baleado na cabeça durante briga por som alto em Cidade Nova

O barbeiro Neviton Rodrigues da Silva, 39 anos, foi baleado durante uma briga por som alto na Rua 25 de Dezembro, na Cidade Nova, na noite do sábado (14). Ele está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) - segundo familiares, em processo de confirmação de morte encefálica.

O responsável pelo tiro é um policial civil que era vizinho de Neviton, com quem mantinha uma relação amigável, ainda segundo os parentes. O barbeiro estava na barraca em que trabalhava como barbeiro e o policial se irritou com um carro de som que estava parado em frente - mas que não teria relação com Neviton. Durante a briga, o suspeito atirou em Neviton, que foi baleado na cabeça.

Uma equipe da 37ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) foi acionada após o crime e prestou apoio para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que transferiu Neviton do 16º Centro de Saúde (CS), para onde foi socorrido inicialmente, para o HGE. Ele segue internado em estado grave, passando por procedimentos para confirmação da morte cerebral.

Em nota, a Polícia Civil diz que já instaurou um procedimento criminal e administrativo por meio da Corregedoria para investigar o possível envolvimento do investigador no caso, que já é tratado como homicídio. Familiares da vítima estão sendo ouvidos e as diligências já começaram, acrescenta a polícia.