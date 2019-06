Barbie lança nova linha com bonecas jogadoras de futebol

Até a Barbie entrou no clima da Copa do Mundo de Futebol Feminino, aberta nesta sexta-feira (7). A Mattel apresentou a nova linha da boneca, com jogadoras de futebol. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 60 anos do ícone, completados em 2019.

(Foto: Divulgação)

A novidade faz parte da coleção 'Barbie: Você Pode Ser Tudo o Que Quiser', que traz ainda os brinquedos em outras profissões - como jornalista, astronauta e bombeira.

(Foto: Divulgação)

Já é possível encontrar as bonecas em lojas varejistas de todo o país. O preço sugerido é de R$ 79,99.