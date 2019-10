Barça fala de Fla na Libertadores e torcida pede Messi emprestado

Já imaginou Lionel Messi jogando em um time brasileiro? Chegando aqui por empréstimo ao Flamengo? Apesar de bem improvável, centenas de torcedores fizeram esse pedido ao Barcelona nesta quinta-feira (24). E tudo graças a uma brincadeira do time catalão com os rubro-negros no Twitter.

A interação começou quando Arturo Vidal fez uma postagem no Twitter, lembrando a classificação do clube carioca à grande decisão da Libertadores 2019, após bater, na semi, o Grêmio por 5x0, na última quarta-feira (23), no Maracanã. "Vamos Flamengo, cara***, com tudo para a final", escreveu o chileno, que é colega de equipe de Messi.

O perfil oficial do Barcelona no Brasil, então, compartilhou a postagem do jogador e escreveu: "parece que o @flamengo terá um torcedor especial na final da @LibertadoresBR". Foi o que os torcedores precisavam para encher o clube de pedidos por Messi - com alguns até querendo deixar o astro argentino no banco de reservas.