Barça pode oferecer R$ 151 mi para tirar Gabriel Jesus do City

O Barcelona estaria interessado em Gabriel Jesus, e disposto a pagar uma quantia milionária para ter o brasileiro na próxima temporada. Segundo o jornal Manchester Evening News, o clube catalão está considerando fazer uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) para tirar o atacante do Manchester City.

O jogador não vem fazendo uma temporada muito boa, em comparação a desempenhos passados. Ele atuou em 33 partidas, sendo 21 como titular, fez 7 gols e deu 10 assistências. Já em 2019/20, quando viveu seu melhor momento na equipe, disputou 53 duelos, marcou 23 vezes e serviu seus companheiros em 11 oportunidades.

Os Citizens, aliás, sonham com Haaland, do Borussia Dortmund, e, de acordo com o site Daily Mail, já teriam até um acordo com o norueguês - o que aumentaria ainda mais a concorrência no ataque dentro do time. Por isso, estariam dispostos a negociar Gabriel Jesus na próxima janela de transferências.

O brasileiro, segundo o portal de notícias de Manchester, também veria a saída do clube inglês com bons olhos, já que gostaria de ter mais minutos em campo em ano de Copa do Mundo. Atualmente, o contrato do atacante com o City vai até 2023.