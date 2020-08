Barça pode ter que desembolsar mais de R$ 32 milhões por Koeman

Tudo indica que Ronald Koeman será o novo técnico do Barcelona. O holandês desembarcou na capital da Catalunha nesta terça-feira (18) e está cada vez mais perto de concluir a negociação com o clube e se tornar o sucessor de Quique Setién. Porém, é possível que o time tenha que abrir os cofres para confirmar com o treinador.

Koeman tem vínculo com a seleção holandesa de futebol até 2022. Ele teria em seu contrato, no entanto, uma cláusula favorável ao Barça e que, segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o clube esperava se beneficiar. Nela, estaria permitida a saída do técnico para a equipe catalã sem custos.

Até aí, tudo bem. Só que essa cláusula só teria validade após a disputa da próxima Eurocopa - que aconteceria entre junho e julho de 2020 e foi adiada para o mesmo período de 2021, por causa da pandemia do coronavírus.

De acordo com o La Vanguardia, o valor previsto para ser pago à federação holandesa é entre 4 e 5 milhões de euros (de R$ 26 milhões até R$ 32 milhões, na cotação atual). Porém, em tese, esse montante será pago por Koeman. Ele incluiria a quantia na negociação do seu novo contrato, com um desconto proporcional no acerto salarial.

Hoje com 57 anos, Koeman é conhecido pela torcida do Barcelona. Ele foi zagueiro da equipe entre 1989 e 1995, tendo marcado 87 gols em 264 jogos. Como treinador, assinaria por duas temporadas, com opção de uma terceira no caso de bons resultados em campo.