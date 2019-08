Barcelona bate Arsenal de virada e fatura Troféu Joan Gamper

Em sua primeira partida em casa, o estádio Nou Camp, na preparação para a temporada 2019/2020, o Barcelona venceu.

Neste domingo (4), pela disputa do Troféu Joan Gamper, o clube catalão recebeu o Arsenal e ganhou de virada por 2 a 1, graças a um gol de voleio nos acréscimos do segundo tempo do atacante uruguaio Luis Suárez, que voltou aos treinamentos nesta semana após as férias.

O gabonês Aubameyang havia aberto o placar para os ingleses e o zagueiro Maintland-Niles, contra, empatado o duelo.

Este é o sétimo ano seguido que o Barcelona conquista o Joan Gamper, troféu em homenagem ao ex-presidente do clube. A última vez em que acabou superado foi em 2012, quando levou 1 a 0 da Sampdoria, da Itália. O Internacional é o único time do Brasil a ganhar a taça - foi em 1982.

Para a partida, os dois técnicos mandaram a campo escalações alternativas. Pelo Barcelona, Ernesto Valverde colocou o meia holandês Frenkie de Jong e o atacante francês Antoine Griezmann como titulares.

Luis Suárez entrou no segundo tempo, enquanto que o argentino Lionel Messi e os brasileiros Arthur e Philippe Coutinho, de volta das férias na última sexta-feira (2), ficaram no banco de reservas o jogo inteiro.

Em campo, o Arsenal abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Aubameyang recebeu de Özil, escapou da marcação de Jordi Alba e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro brasileiro Neto.

Na volta do intervalo, o time da casa empatou aos 24. Maitland-Niles não percebeu que Leno se mexeu para receber a bola e deu um passe totalmente errado, mandando a bola contra a própria meta.

Aos 46 minutos, já nos acréscimos, saiu a virada. Sergi Roberto levantou na área e Luis Suárez, de primeira, em um voleio, completou para definir o triunfo do time espanhol.

Outros amistosos

Em mais um duelo pela International Champions Cup, torneio amistoso com a presença de grandes clubes europeus, o Tottenham recebeu a Inter de Milão, neste domingo (4), no sua nova casa em Londres, o New Tottenham Hotspur Football Stadium, e ficou no empate por 1 a 1. Na decisão por pênaltis, melhor para os italianos, que venceram por 4 a 3.

O Tottenham precisou de apenas três minutos para abrir o placar. O atacante brasileiro Lucas Moura recebeu passe de Lamela, invadiu a área, encarou a marcação, puxou para o pé direito e chutou forte para vencer o goleiro Handanovic.

O empate da Inter de Milão saiu ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos. Sensi recebeu uma grande enfiada de bola de Esposito e invadiu a área sozinho, ficando cara a cara com o goleiro adversário. Teve, então, muita frieza para tocar com categoria, no cantinho, para igualar o placar.

Nos pênaltis, tanto o Tottenham, com Eriksen, quanto a Inter de Milão, com George Puscas, erraram as suas primeiras cobranças. Na sequência, as duas equipes acertaram todas em sequência até que, na quinta batida, Oliver Skipp desperdiçou e sacramentou a vitória dos italianos.

Em outros amistosos deste domingo, destaques para o Napoli, que derrotou o Olympique de Marselha por 1 a 0, na França; e para o Valencia, que bateu o Bayer Leverkusen por 2 a 1, na Alemanha.