Barcelona confirma lesão de Suárez: 'serão feitos mais exames'

O Barcelona já começou o Campeonato Espanhol com uma preocupação. Na partida de estreia da temporada 2019-2020 do campeonato, contra o Athletic Bilbao, nesta sexta-feira (16), o time viu Luis Suárez sair com dores na panturilha, Logo depois do jogo - que terminou com triunfo por 1x0 para os rivais - a equipe catalã confirmou uma lesão do atacante.

"Luis Suárez tem uma lesão muscular na perna direita. Amanhã [sábado, 17] serão feitos mais exames para determinar a extensão exata da lesão", afirmou o perfil oficial do Barça no Twitter.

Na partida contra o Bilbao, o camisa 9 do time foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo, com Rafinha entrando em seu lugar. Além de Suárez, o Barcelona também tem Lionel Messi como desfalque. O craque argentino sofreu uma lesão de grau 1 na pré-temporada e não disputou o jogo desta sexta-feira (16).