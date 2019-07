Barcelona contrata zagueiro brasileiro de 18 anos

O Barcelona anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Igor Gomes, de 18 anos, que estava no Coimbra. O clube mineiro é controlado pelo Banco BMG e conquistou o acesso à primeira divisão do campeonato estadual neste ano.

O defensor assinou contrato de cinco temporadas com o time espanhol e vai jogar inicialmente no juvenil A, treinado pelo ex-goleiro Victor Valdés.

Igor Gomes jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, pelo Volta Redonda. O time fluminense fez uma campanha de destaque e foi até as quartas de final.