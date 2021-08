Barcelona de Ilhéus é campeão da Série B e vai estrear na elite do Baianão

Messi deixou o Barcelona de lá, mas o espírito de campeão do Barcelona daqui, de Ilhéus, se manteve firme e forte para faturar o título inédito da Série B do Baianão e garantir, também pela primeira vez, a presença na Série A de 2022 do ano que vem.

No jogo decisivo, neste domingo (8), o time de Ilhéus não deu chances ao Botafogo Bonfinense e venceu por 3 a 0. No jogo de ida, o time de Senhor do Bonfim venceu por 2 a 1.

Após o confronto, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, litoral sul da Bahia, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou a entrega da premiação à equipe campeã da Série B.

Compareceram o presidente da entidade, Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor de Registros e Transferências, Felipe Quadros, e o diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo.

Barcelona de Ilhéus

Caçula da competição, o Barcelona foi fundado em 2019, na cidade de Ilhéus, e sequer completou dois anos. Mas, o pouco tempo de campo não impediu o Barça do Cacau de chegar à sua primeira decisão e já garantir o acesso.

O time disputou oito jogos, venceu cinco e perdeu três. Foram 15 gols marcados e 12 sofridos.

Agora, o Barcelona fará sua estreia na elite do futebol baiano. Em 2022, o time ilheense se juntará a Atlético, Bahia de Feira, Bahia, Juazeirense, Vitória, Jacuipense, ECPP Vitória da Conquista, UNIRB e Doce Mel na Série A.

"A Federação Bahiana de Futebol parabeniza o Barcelona Futebol Clube pelo acesso à Série A e deseja sucesso ao filado na temporada 2022. A entidade também saúda o Botafogo Bonfinense pela campanha e a luta para retornar à elite do Baianão", divulgou o site da FBF.

