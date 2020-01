Barcelona demite Valverde e anuncia Setién como novo treinador

Acabou a temporada de Ernesto Valverde no comando do Barcelona. Depois da eliminação na semifinal da Supercopa da Espanha, para o Atlético de Madrid, o clube catalão anunciou a demissão do técnico, nesta segunda-feira (13). E confirmou a contratação de Quique Setién, ex-Betis, para o cargo. O contrato será até 30 de junho de 2022.

Acordo entre FC Barcelona e Ernesto Valverde para a finalização do seu contrato de treinador do time principal.

Obrigado por tudo, Ernesto. Boa sorte no futuro! pic.twitter.com/kK7cAKrHLI — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) 13 de janeiro de 2020 Quique Setién é o novo treinador do FC Barcelona. Bem-vindo! pic.twitter.com/oWh8ctVqCM — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) 13 de janeiro de 2020

Valverde comandou a equipe catalã por 145 jogos em duas temporadas. Foram 97 vitórias, 32 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 74%. Em termos de títulos, ganhou duas edições do Campeonato Espanhol (2017/18 e 2018/19), uma Copa do Rei (2017/18) e uma Supercopa da Espanha (2018).

Porém, o técnico também sofreu em sua passagem pelo clube. sofreu cinco eliminações em confrontos de mata-mata, incluindo duas eliminações seguidas na Liga dos Campeões, ambas de virada, para a Roma (em 2018, nas quartas de final) e Liverpool (2019, pela semi). Ano passado, também perdeu o título da Copa do Rei para o Valência.

A ideia inicial do Barça era contratar Xavi Hernández, que fez história com a camisa do time, para o posto. CEO do clube, Óscar Grau, e o diretor esportivo, Eric Abidal, inclusive, estiveram em Doha, no Catar, para encontrar com o ex-jogador. Mas ele preferiu seguir no comando do Al Sadd. Ronald Koeman, atualmente no comando da seleção da Holanda, também foi convidado, mas recusou.

Surgiu então a ideia de Setién, espanhol de 61 anos. O último clube dele havia sido o Betis, mas deixou a equipe no meio do ano passado, depois de duas temporadas. Aliás, é o treinador o último a vencer o Barcelona no Camp Nou - foi em novembro de 2019, por 4x3, pelo Campeonato Espanhol.

Primeiro, foi oferecido a Setién um contrato de apenas seis meses - o que ele recusou. Depois, acertou o vínculo até junho de 2022. Nesta terça-feira (14), está marcada uma coletiva para apresentar o novo técnico.