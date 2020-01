Barcelona é o clube mais rico do mundo; confira ranking do top-20

O Barcelona é o clube mais rico do mundo. Foi o que atestou a consultoria inglesa Deloitte. Um estudo anual sobre o faturamento dos clubes com os cofres mais cheios do planeta intitulado de “Football Money League” indicou que a equipe espanhola alcançou € 840,8 milhões (R$ 3,8 bilhões) em receitas.

A aparição do time de Messi no topo do ranking é inédita. Essa é a primeira vez, em 23 edições do estudo iniciado na temporada 1996/97, que o Barcelona lidera a lista. No topo do ranking anterior, o rival Real Madrid ficou com a segunda colocação. O Manchester United aparece em seguida, em terceiro lugar. O relatório, divulgado na segunda-feira (12), analisa a temporada 2018/19, que chegou ao fim em junho do ano passado.

Os 20 mais ricos concentram-se nas cinco principais ligas europeias: inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa. O holandês Ajax, em 23º lugar com € 200 milhões, atás também de Milan (21º) e Leicester (22º), é o primeiro de outro país. Considerando o top-30, também aparecem Benfica (24º), Zenit (28º) e Porto (29º).

Valores referentes a transferência de jogadores não foram computados. Os três tipos de receitas avaliadas no estudo são: matchday (ingressos para a temporada e bilheteria); direitos de transmissão; e comercial (marketing, patrocínios e outros).

Confira o top-20:

Fonte: Deloitte UK