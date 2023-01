Barcelona e Sevilla são excluídos de Copa por escalação irregular

Os times femininos do Barcelona e do Sevilla foram excluídos da Copa da Rainha nesta temporada. O anúncio foi feito pela Real Federação Espanhola de Futebol, que confirmou a punição às equipes por escalação irregular de jogadoras nas oitavas de final do torneio.

No caso do clube catalão, a brasileira Geyse não poderia atuar na goleada por 9x0 contra o Osasuna, já que tinha uma suspensão pendente da edição anterior. Na época, ela atuava pelo Madrid CFF e foi expulsa na derrota para o Sporting de Huelva por 2x1 - o resultado decretou a eliminação da sua equipe nas quartas de final.

Atual tricampeão da Copa da Rainha, o Barcelona estreou na edição atual justamente nas oitavas de final. Nesta etapa, entram as oito equipes mais bem ranqueadas no futebol feminino espanhol. A equipe fez valer seu favoritismo e goleou o Osasuna. Geyse foi titular, marcou um gol e deu uma assistência. O clube anunciou que vai recorrer da decisão.

Já o Sevilla foi excluído pela escalação irregular da espanhola Nagore Rodríguez. A jogadora entrou no segundo tempo da vitória por 1x0 sobre o Villarreal, também nas oitavas de final. Ela também estava suspensa por uma expulsão, ocorrida no último jogo do Sevilla na edição anterior, quando o time foi eliminado nas quartas de final pelo Granadilla Tenerife.

Além da saída da competição, tanto o Barcelona quanto Sevilla receberam uma multa no valor de 1.001 euros (cerca de R$ 5,6 mil). Os dois clubes têm dez dias para recorrer da exclusão. Mas, diferente do clube catalão, o Sevilla já informou que não usará esse direito, e abrirá uma sindicância interna para apurar o erro.