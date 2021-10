Barcelona elege top 10 golaços da história com cinco brasileiros; veja

O Barcelona divulgou um vídeo em suas redes sociais em que elege os 10 gols mais bonitos de sua história. E, claro, não poderiam faltar várias pinturas de craques brasileiros.

Na lista feita pelo clube catalão, aparecem lances de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar. No caso do atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, o gol escolhido foi marcado em 2015, contra o Villarreal. O jogador dá um chapéu no marcador antes de estufar as redes.

Suárez e Messi também não poderiam faltar no top 10. O lance do argentino, aliás, é o último gol do vídeo: ele dribla vários adversários, o goleiro e marca. O lance aconteceu em partida contra o Getafe, em 2007. Veja: