Barcelona oficializa saída de Lionel Messi após 17 temporadas

Fim de uma era no futebol. O argentino Lionel Messi não vai continuar no Barcelona nas próximas temporadas. na tarde desta quinta-feira (5), o clube espanhol usou as redes sociais para comunicar o fim das tratativas para a renovação.

Um pouco antes, o jornal Marca chegou a anunciar uma reviravolta no acordo que era dado como certo. Messi não teria aceitado reduzir o salário para assinar vínculo por mais cinco anos.

No comunicado, o Barcelona informou que "obstáculos econômicos" impediram o avanço nas negociações. Lionel Messi está sem contrato desde o dia 30 de junho, quando ainda disputava a Copa América.

O Barcelona chegou a dar como certa a renovação com o craque e nos últimos dias vinha acertando os detalhes. Atualmente o jogador está de férias e não participou da pré-temporada com o restante do elenco.

Messi chegou ao Barcelona ainda garoto e em toda a carreira só atuou no time espanhol. Considerado o maior atleta do clube, ele se despede da equipe com 778 gols em 17 temporadas. Ao todo, o camisa 10 marcou 672 gols e conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis.

A expectativa agora é em relação ao novo clube de Messi. Ainda não há informação oficial sobre para onde o craque vai, mas Manchester City, do técnico Pep Guardiola, e PSG, do amigo Neymar, foram apontados como possíveis destinos.

Confira a nota do Barcelona

"Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.

O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional."