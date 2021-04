Barcelona passa Real e é clube mais valioso do mundo, diz Forbes

O Barcelona desbancou o rival Real Madrid e se tornou o clube mais valioso do mundo, sendo avaliado em 4,76 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 27,2 bilhões). A informação é da revista Forbes, que divulgou o ranking com as equipes nesta segunda-feira (12).

Segundo a publicação, o time da capital espanhola está avaliado em 4,75 bilhões de dólares (cerca de R$ 27,1 bilhões). Nos últimos 16 anos, aliás, o Real e o Manchester United monopolizaram a primeira colocação, com os merengues no topo 5 vezes e os ingleses, 11.

Curiosamente, a ascensão do Barcelona acontece em um momento conturbado. Em outubro, o então presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, renunciou ao cargo. Além disso, o craque Lionel Messi pode deixar a equipe no fim da temporada.

Cada integrante do top 20 dos times mais valiosos do mundo vale, em média, 2,28 bilhões de dólares. É um aumento de 30% em relação ao último ranking publicado, há dois anos. O salto aconteceu mesmo em meio à pandemia de covid-19, que impactou nos cofres dos clubes.

A receita média das 20 equipes na temporada 2019/20 foi de 441 milhões de dólares, queda de 9,6% em relação a 2017/18.

Confira o top 20 dos times mais valiosos do mundo, segundo a Forbes:

1º Barcelona (Espanha)

Valor: US$ 4,76 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 18%

Receita (2020): US$ 792 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 62,2 bilhões

Dívida: 6%

2º Real Madrid (Espanha)

Valor: US$ 4,75 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 12%

Receita (2020): US$ 792 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 92 milhões

Dívida: 6%

3º Bayern de Munique (Alemanha)

Valor: US$ 4,215 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 39%

Receita (2020): US$ 703 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 49,2 milhões

Dívida: 0%

4º Manchester United (Inglaterra)

Valor: US$ 4,2 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 10%

Receita (2020): US$ 643 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 166,6 milhões

Dívida: 16%

5º Liverpool (Inglaterra)

Valor: US$ 4,1 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 88%

Receita: US$ 619 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 61,9 milhões

Dívida: 2%

6º Manchester City (Inglaterra)

Valor: US$ 4 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 49%

Receita (2020): US$ 609 milhões

Lucro operacional (2020): US$ -2 milhões

Dívida: 0%

7º Chelsea (Inglaterra)

Valor: US$ 3,2 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 24%

Receita (2020): US$ 520 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 34,7 milhões

Dívida: 0%

8º Arsenal (Inglaterra)

Valor: US$ 2,8 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 23%

Receita (2020): US$ 430 milhões

Lucro operacional (2020): US$ 47,3 milhões

Dívida: 7%

9º Paris Saint-Germain (França)

Valor: US$ 2,5 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 129%

Receita (2020): US$ 599 milhões

Lucro operacional (2020): – US$ 4,5 milhões

Dívida: 0%

10º Tottenham (Inglaterra)

Valor: US$ 2,3 bilhões

Variação nos últimos dois anos: 42%

Receita (2020): US$ 494 milhões

Lucro operacional: US$ 134,2 milhões

Dívida: 39%

11º Juventus (Itália)

Valor: US$ 1,95 bilhão

Variação nos últimos dois anos: 29%

Receita (2020): US$ 441 milhões

Lucro operacional: – US$ 14 milhões

Dívida: 16%

12º Borussia Dortmund (Alemanha)

Valor: US$ 1,9 bilhão

Variação nos últimos dois anos: 112%

Receita (2020): US$ 405 milhões

Lucro operacional: US$ 15,1 milhões

Dívida: 0%

13º Atlético de Madrid (Espanha)

Valor: US$ 1 bilhão

Variação nos últimos dois anos: 5%

Receita (2020): US$ 368 milhões

Lucro operacional: US$ 61,7 milhões

Dívida: 26%

14º Inter de Milão (Itália)

Valor: US$ 743 milhões

Variação nos últimos dois anos: 11%

Receita (2020): US$ 323 milhões

Lucro operacional: US$ 13,1 milhões

Dívida: 8%

15º Everton (Inglaterra)

Valor: US$ 658 milhões

Variação nos últimos dois anos: 38%

Receita (2020): US$ 235 milhões

Lucro operacional: US$ 15 milhões

Dívida: 0%

16º Milan (Itália)

Valor: US$ 559 milhões

Variação nos últimos dois anos: -4%

Receita (2020): US$ 165 milhões

Lucro operacional: – US$ 92,4 milhões

Dívida: 4%

17º Roma (Itália)

Valor: US$ 548 milhões

Variação nos últimos dois anos: -12%

Receita (2020): US$ 156 milhões

Lucro operacional: US$ 108,4 milhões

Dívida: 56%

18º West Ham (Inglaterra)

Valor: US$ 508 milhões

Mudança nos últimos dois anos: -18%

Receita (2020): US$ 175 milhões

Lucro operacional: – US$ 24,2 milhões

Dívida: 18%

19º Leicester (Inglaterra)

Valor: US$ 455 milhões

Variação nos últimos dois anos: Não ranqueado há dois anos

Receita (2020): US$ 189 milhões

Lucro operacional: -US$ 49,3 milhões

Dívida: 17%

20º Ajax (Holanda)

Valor: US$ 413 milhões

Variação nos últimos dois anos: Não ranqueado há dois anos

Receita (2020): US$ 172 milhões

Lucro operacional: US$ 1,7 milhão

Dívida: 11%