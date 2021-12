Barcelona prepara barca de saídas; Coutinho estaria na lista

Eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, após perder por 3x0 para o Bayern de Munique na última quarta-feira (8), o Barcelona prepara mudanças em seu elenco. Segundo o jornal espanhol Sport, o clube já criou uma lista de dispensas, que devem deixar o time já na próxima janela de transferências.

Na barca, estaria o brasileiro Philippe Coutinho. O ex-jogador do Liverpool tem um salário alto e, por isso, a diretoria do Barça quer um novo destino para o jogador.

Outros nomes famosos que estão fora dos planos do clube catalão são o zagueiro Samuel Umtiti e o atacante Luuk de Jong. O francês ainda não jogou desde que Xavi Hernández assumiu como técnico e, se não aceitar propostas, há até a possibilidade de rescisão de contrato.

Já o holandês concorda que deixar o Barcelona é a melhor solução para ambas as partes. De Jong, aliás, chegou por uma indicação do ex-treinador da equipe, Ronald Koeman.

A lista tem ainda os nomes de Sergiño Dest e Óscar Mingueza. No caso do primeiro, o clube vê uma possível venda como oportunidade de fazer dinheiro, já que ele tem um bom mercado no futebol europeu.

O espanhol, por sua vez, tinha protagonismo com Koeman, mas perdeu espaço com Xavi. Por causa da sua pouca idade, de 22 anos, os dirigentes do Barça também acreditam em bom valor de mercado.