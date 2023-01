Barcelona x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia tem mais um desafio pelo Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (1º), o Esquadrão encara o Barcelona, pela 6ª rodada do estadual. A partida será no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Depois de vencer o primeiro Ba-Vi do ano, o Esquadrão quer manter a boa fase no estadual. O time lidera o torneio e pode ficar mais perto da classificação para a semifinal. O Barcelona também busca o triunfo para se firmar no G4. A onça está na quarta colocação. Confira detalhes sobre a partida:

Transmissão:

Barcelona x Bahia terá transmissão ao vivo da TVE, em TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Barcelona: Alexandre Villa, Marlon, Selson, Erik Henrique e Caio Henrique; Éder Monteiro, Darlã e Bernardo; Pablo, Everton Kanela e Thárcio. Técnico: Gelson Conte.

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Rezende, Acevedo e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele será auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.