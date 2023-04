Barco naufraga no litoral de São Paulo e deixa um morto

Uma embarcação com doze pessoas a bordo naufragou na região de Bertioga, no litoral paulista, na madrugada deste sábado, 8, e deixou um morto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 0h28 nas proximidades da Avenida Tomé de Souza, altura do 650, Vila Clais, na Praia da Enseada.

Nove pessoas foram resgatadas, sendo que oito receberam atendimento médico e passam bem. Uma delas disse que não precisava de atendimento. Outros duas pessoas que estavam no barco, que voltava de Ubatuba, no litoral norte paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma embarcação e uma moto aquática, com o apoio do helicóptero Águia-15, estão realizando os trabalhos de busca no local da tragédia. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) também atua na região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A Defesa Civil de São Paulo alertou que o litoral paulista poderia ser atingido por fortes chuvas durante o feriado de Páscoa. Por causa dos temporais, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado.

O alerta vale, sobretudo, para o litoral norte, as regiões da Baixada Santista, Itapeva, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde a previsão indica a possibilidade chuva forte e contínua.

De acordo com a Climatempo, durante a manhã, houve registro de sol entre nuvens e tempo nublado em Bertioga. À tarde e à noite, a previsão é de chuva, assim como durante o domingo de Páscoa.

A Defesa Civil orienta ainda que os moradores fiquem atentos "aos sinais de perigo", como movimentação do solo (observar inclinação de postes e árvores), rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas.