Barco Show Bahia começa nesta quinta (2) em Salvador; veja programação

Está confirmada a segunda edição do Barco Show Bahia, a primeira e maior feira náutica do Norte-Nordeste, para fevereiro deste ano. O evento, que busca aproximar o público da cultura náutica, acontecerá de quinta (2) a domingo (5), no Terminal Náutico, no bairro do Comércio. Os ingressos estarão à venda pela internet, no site https://linktr.ee/barcoshoweventos.

Este ano, entre os destaques do evento estão a presença do maior estaleiro do Brasil entre os participantes, o Lounge do Expositor e uma programação de abertura em homenagem a Iemanjá. Na programação diária, estão previstas exposições, apresentações e experiências náuticas reais, novidades do mercado e a possibilidade da compra de embarcações novas e seminovas. Ao longo dos quatro dias de feira, acontecerão ainda eventos simultâneos e programação específica, com o envolvimento de diversas marcas atuantes no mercado.

Entre os expositores estão Nova Náutica, Boatlux, Nxboats, Cialake, Ms Audio, Kapazi Náutica, Inova Náutica, Real Powerboats, Campomar Náutica, Valette Boats, Growdeck, Focker, Cotas Náuticas Premium, Fundação Baía Viva, Tk Náutica, Onboard Details, Bluemeps, Grupo Vittanáutica, Seadoo, Celebre ao Mar, Amazonastur e Schaefer Yachts, o maior estaleiro do Brasil, que é considerado uma grande conquista desta edição.

Outro diferencial deste ano é o Lounge do Expositor, espaço exclusivo, reservado para proporcionar momentos relaxantes ao expositor, com bebidas, assentos e uma vista especial.

De quinta a sábado (14h às 22h) e no domingo (13h às 21h), estarão expostos o primeiro Jet Ski fabricado no mundo pela Seadoo; uma maquete do catamarã à vela de Amilton Gutierrez; imagens da Baía de Todos os Santos do On Board Details Art Studio, na mostra "Segredos da Bahia"; e o Saveiro de 100 anos de idade dos Saveiros da Bahia.

Programação

Na abertura oficial do evento, no dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, o Barco Show Bahia vai celebrar a Rainha do Mar. Com abertura às 14h, o evento terá embarcações disponíveis para o público garantir a entrega de oferendas próximo ao Forte São Marcelo.

Ainda no clima da tradicional festa, até 17h30, será servida uma feijoada assinada pela chef Deliene Mota, enquanto, às 17h, será dado início a um sunset com banda no espaço Sunset Lounge Barco Show by Select Investimentos Hangar.

Na sexta-feira (3), das 14h às 17h, os visitantes poderão viver as experiências náuticas com Canoa Havaiana e Stand Up Paddle. Das 18h às 21h, o Sunset Lounge Barco Show by Select Investimentos Hangar promoverá uma degustação de vinhos e charutos, enquanto às 19h, os presentes apreciam uma apresentação de jazz.

No sábado (4), a experiência náutica será, além do Stand Up Paddle, navegar em um Veleiro, das 14h às 17h, quando um DJ anima o pôr do sol. Às 18h, os inscritos poderão acompanhar um desfile de barcos ao som de DJ e saxofonista.

No domingo (5), no encerramento do evento, o público poderá chegar uma hora mais cedo, às 13h, para aproveitar ainda mais a programação, que segue com o Veleiro e Stand Up Paddle como experiências náuticas, das 14h às 17h. Às 20h, um DJ dá início ao encerramento da 2ª edição do evento, oficializado com o tradicional buzinaço das embarcações. Às 21h30, as apresentações das bandas fecham a programação.

Em 2022, o Barco Bahia Show recebeu cerca de 3 mil visitantes e gerou R$ 12,7 milhões em negócios. Segundo Hugo Leonardo Assis, que está à frente da feira, este ano o evento terá uma estrutura 100% maior, buscando receber cerca 10 mil pessoas ao longo da programação. “Dobramos a estrutura e esperamos dobrar também os resultados”, antecipa o empresário. Em 2022, foram comercializadas 31 embarcações novas dentro da programação da feira. A expectativa é de aumentar esse número de vendas em pelo menos 30%.

O evento tem o patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Kamell e Select Investimentos Salvador Hangar.