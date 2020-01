Bares de vinho para conhecer neste verão em Salvador

Já pintou o verão, calor bombando no coração e Salvador está mais agitada do que nunca. Ou, pelo menos, do que nos últimos carnavais. Já sabemos que a expectativa é de que 2,8 milhões de turistas visitem a cidade durante a estação, apontada como a mais movimentada dos últimos 12 anos! E como já falei por aqui que é tempo de beber vinhos frescos, confira a primeira leva de sugestões de onde saborear bons rótulos pela capital durante o veraneio.

AB WINES

Localizada dentro do Ibérico Bar de Tapas, na Pituba, está uma das lojas com seleções mais exclusivas da capital. Os rótulos são selecionados pelos empresários Antônio Carlos Torres e Benício Fernandes a partir de países como França, Itália, Chile, Argentina e Nova Zelândia, importados pela Prem1um Wines. Há, ainda, toda a linha da brasileira Dal Pizzol. Aproveite as opções de pinchos, tapas, empanadas e demais petiscos do restaurante para um jantar descontraído e harmonizado, sem cobrança de taxa de rolha, ou leve uma garrafa para casa com preços especiais.

AB Wines | Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 160, Pituba. Funcionamento: Terça a sábado, das 15h às 22h. Instagram: @abwines.distribuidora

CAVE QUEIJOS

Para uma noite de vinhos e frios, sua escolha certeira deve ser pela Cave Queijos, também na Pituba. Há uma excelente variedade de laticínios artesanais brasileiros, premiados em todo o mundo e selecionados pelas empresárias Renata Magalhães e Gabriela Araújo. Para degustá-los, monte sua tábua na hora ou saboreie-os nas opções do cardápio, com destaque para as bruschettas e raclette. Os vinhos, então… A carta foi desenvolvida pelo sommelier Walfran Lima e contém mais de 100 rótulos com proposta natural, orgânica, biodinâmica e até de boutique. Fique atento(a), pois há sempre eventos de harmonização na casa.

Cave Queijos | R. das Dálias, 37, Pituba. Funcionamento: De terça a quinta, das 11h às 22h; e sexta e sábado, das 11h às 0h. Instagram: @cavequeijos

ADEGA TERROIR

Fundada há cerca de 6 meses por três sommelières no Rio Vermelho, a Adega Terroir propõe uma relação mais informal, descontraída e até criativa com o vinho em Salvador. “Nossa ideia é tornar a bebida mais popular, menos rodeada por rebuscamentos e com uma curadoria de rótulos incomuns na capital. Já trouxemos garrafas da Grécia, Macedônia e Eslovênia; além de bebidas orgânicas, biodinâmicas, de mínima intervenção e uma seleção especial de nacionais. Todo fim de semana temos novidades”, conta a chefe da adega, Carol Souza. Ao lado das sócias Juliana Gomes e Clara Beatriz, a profissional seleciona vinhos com preços a partir de R$ 45 e média de R$ 80. O espaço comporta até 26 pessoas sentadas e dispõe, ainda, de um cardápio de comidinhas. Peça sem medo o Filezinho ao Molho de Gorgonzola no Pão Italiano e o Bacalhau à Terroir.

Adega Terroir | Rua da Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho. Funcionamento: Sexta a domingo, das 19h às 0h. Instagram: @adegaterroir

GRAND CRU

Considerada a maior importadora e distribuidora de vinhos da América Latina, a Grand Cru acabou de expandir em Salvador. Além da loja na Bahia Marina, onde você pode pedir um rótulo e saboreá-lo na própria unidade ou nos restaurantes do centro náutico, foi aberta recentemente uma franquia no Shopping Barra. Lá, a partir da segunda quinzena de janeiro, além de poder consumir a preço de loja, funcionará também um wine bar completo, com menu especial de entradas. E não faltam opções para harmonização: são mais de 2000 rótulos do Velho e Novo Mundo, inclusive de países inusitados como Líbano.

Grand Cru | Bahia Marina (Av. Lafayette Coutinho, 1010, Comércio. Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 21h; e sábado, das 9h às 17h). Shopping Barra (Av. Centenário, 2992, Barra. Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 14h às 21h). Instagram: @grandcrusalvador





