Bares e restaurantes da Barra e do Rio Vermelho são flagrados fazendo "gato" de energia

Bares e restaurantes dos bairros da Barra e do Rio Vermelho foram flagrados furtando energia elétrica através de uma ligação clandestina - o famoso "gato". O flagrante foi realizado pela Neoenergia Coelba.

Equipes da distribuidora de energia foram até os bairros turísticos da capital baiana na noite da última quinta-feira (27) para atuar em uma operação de combate ao furto de energia elétrica e encontrou cinco estabelecimentos cometendo o ato irregular.

No total, três bares, um depósito e um restaurante conhecido pelo grande fluxo de pessoas no Rio Vermelho, foram flagrados desviando energia. Entre as irregularidades encontradas, os técnicos da Neonenergia Coelba removeram uma ligação clandestina dentro da parede do estabelecimento. Todos os empreendimentos tiveram a situação regularizada e terão de pagar pela energia que não foi medida corretamente.

“Com a aproximação do verão, o fluxo de pessoas nessas localidades tende a ser maior que o normal. Fizemos um trabalho prévio de inteligência e verificamos que havia a possibilidade de haver ligações irregulares nos estabelecimentos, o que foi comprovado após análise em campo. Continuaremos monitorando todas as unidades consumidoras e combatendo esta prática fraudulenta”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

Para identificar quem estava fazendo "gato de energia", a distribuidora utilizou softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo. O volume de energia recuperada com esta ação foi de 150 mil kWh, quantidade que seria suficiente para abastecer, aproximadamente, 1.300 residências por 30 dias.

Em nota, a Coelba reforçou que a prática representa riscos para a segurança de quem faz os gatos de energia e para o restante da população. "Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento".

Furtar energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br) na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.