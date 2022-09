Bares e restaurantes do Centro Histórico realizam Festival Primavera Gourmet

A cachaça, bebida que traduz a força e a riqueza da cultura baiana, da cultura brasileira, é a fonte de inspiração para o Festival Primavera Gourmet, que acontece desta quinta (15) a 25 de setembro, reunindo 22 bares e restaurantes do Centro Histórico de Salvador, que participam com pratos onde a cachaça dá seu toque especial.

Na Rua da Misericórdia, passando pela Praça da Sé, chegando ao Terreiro de Jesus, Cruzeiro do São Francisco, ladeiras e ruas do Pelourinho e subindo para o Santo Antônio Além do Carmo vai ser possível escolher pratos com valores que vão de R$ 20 a R$ 98. Camarão, peixe, filé mignon, carne de fumeiro, carré suíno, carne do sol, frango, moela, arroz de moqueca, risoto, sobremesa e até quibe. De tudo um pouco e sempre temperado com a boa cachaça 100% baiana.

O Festival Primavera Gourmet integra as ações do Festival da Primavera 2022, realizado pela Prefeitura de Salvador e pela Saltur – Empresa Salvador Turismo, com apoio da ACHE – Associação Centro Histórico Empreendedor.

Confira a lista dos restaurantes, pratos, endereços e horários de funcionamento do Festival Gastronômico da Primavera:

Boteco do Pelourinho – Spaghetti ao molho de camarão com cachaça - R$ 69,90 - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5, Pelourinho – segunda a sábado das 11h das às 22h e domingo das 11h às 18h – (71) 99989-1394. A cachaça inspiradora é a Rainha do Vale.

Boteco do Viajante – Camarão tropical flambado na cachaça - R$ 68,00; R. Maciel de Baixo, nº 15, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99209-4555. A cachaça inspiradora é a Kiricó.

Cantina da Lua – Moela ao molho de cachaça - acompanhamento: torradas - R$ 25,90 - Praça 15 de novembro, nº 02, Terreiro de Jesus, Pelourinho - das 11h às 22h – (71) 99124-7924. A cachaça inspiradora é a Abaíra Prata.

Casa da Gambôa – Filé ao Poivre com pimenta verde flambado na cachaça -acompanhamento: batatas souté – R$ 39,90 - Rua do Açouguinho, nº 6, Pelourinho – das 11h às 23h - (71) 98355-1951. A cachaça inspiradora é a Germana.

CGC Café Gourmet – Carne de Fumeiro - acompanhamentos: purê de banana da terra e arroz com chouriço de Maragogipe flambado na cachaça envelhecida.- R$ 42,00 - Rua do Bispo, nº 5, Praça da Sé - em frente à Coelba Praça da Sé - das 11h às 20h - (71) 3321-0074. A cachaça inspiradora é a Indiazinha Amburana.

Chocolates Marrom Marfim - Camarão Flambado na Cachaça - acompanhamentos: salada de alface e molho Rosé - R$ 49,90 - Rua Gregório de Mattos, nº 17, Pelourinho - das 10h às 01h - (71) 98622-9319. A cachaça inspiradora é a Abaíra Ouro.

Comida Caseira – Carré Suíno ao molho de cachaça - acompanhamentos: farofa e feijão tropeiro - R$ 45,90 - Ladeira de São Miguel,7, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99156-5353. A cachaça inspiradora é a Serra das Almas Ouro.

Cuco Bistrô – Peixe a Primavera - acompanhamentos: risoto de parmesão em duas texturas e purê de cenoura R$ 94,00 - Rua Cruzeiro do São Francisco, nº 4/6, Pelourinho - segunda a sábado das 11h às 22h e domingo das 11h às 18h - (71) 3321-8722. A cachaça inspiradora é a Matriarca Jaqueira.

Donna Pimenta – Camarão alho e óleo defumado e flambado na cachaça - acompanhamento: molho de cebola - R$ 49,90 - Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho - das 10h às 22h - (71) 98722-1445. A cachaça inspiradora é a Abaira Gold.

Fera Petiscaria – Frango Gourmet do Fera - acompanhamentos: pirão de leite, arroz, batatas salteadas na manteiga e cachaça com ervas finas – R$ 34,90 - Rua Direita do Santo Antônio,390, Santo Antônio Além do Carmo - segunda, terça e quarta das 16h às 22h e de quinta a domingo das 12h às 22h - (71) 99976-4446. A cachaça inspiradora é Artesanal Branca, produzida em uma fazenda na cidade de Poções, interior da Bahia.

Mãe Comida Afetiva – Baião de Nós - arroz, feijão fradinho, queijo coalho, banana da terra, fumeiro e carne do sol flambados na cachaça – R$ 78,00 - Praça Ramos de Queirós, s/n, Pelourinho (Casa do Carnaval da Bahia - entrada independente do Museu) - terça a domingo das 10h às 18h. 71 98143-8177. A cachaça inspiradora é a Arbórea Prata.

ManaGrill – Feijão Tropeiro com Linguiça na cachaça - acompanhamento: arroz branco - R$ 59,90 - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 7, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 3322-1782. A cachaça inspiradora é a Abaíra Ouro.

Maria Mata Mouro – Arroz de Moqueca com Fumeiro e Camarão Flambado na Cachaça – R$ 60,00 - Rua Ordem Terceira, 8, Pelourinho – das 11h30 às 22h - (71) 99160-6102. A cachaça inspiradora é a Kiricó.

O Coliseu – O camarão ao Coliseu flambado na cachaça ao molho quatro queijos e banana da terra (gratinado) - acompanhamentos: arroz, salada de legumes, batata frita e torradas - R$ 79,00 - Rua Cruzeiro São Francisco, nº 9/13, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99195-8150. A cachaça inspiradora é a Rio de Engenho.

Odoyá – Risoto Galego - Risoto de caipirinha de limão galego com carne seca - R$ 59,90 - Largo Cruzeiro do São Francisco, nº 1, Pelourinho – das 11h às 22h - (71) 3322-7892. A cachaça inspiradora é a Ypioca.

Panificadora Santo Antônio - Santo Kibe - acompanhamento: Drink “77” (abacaxi, suco de laranja, cachaça artesanal produzida na Chapada Diamantina, suco de uva integral e gelo) - R$ 43,00 - Rua Direita de Santo Antônio, nº 77, Térreo, Santo Antônio Além do Carmo - segunda a sábado das 6h30 às 18h30 e domingos das 7h às 12h - (071) 98772-9240. A cachaça inspiradora é a Abaira Gold.

Pelô Bistrô – Camarões flambados na Cachaça Envelhecida - acompanhamento: risotto de caipirinha - R$ 98,00 - Rua das Portas do Carmo, nº 6 (antiga Alfredo de Brito) no Amarelindo, Pelourinho - das 11h30 às 15h e das 18h às 21h30 - (71) 3266-8550. A cachaça inspiradora é Abaíra Prata e Ouro.

Ponto Vital – Medalhão de Filé flambado na cachaça - acompanhamentos: legumes, arroz branco e salada - R$ 50,00 - Rua das Laranjeiras, nº 23, Pelourinho – das 11h às 22h - (71) 98733-2635. A cachaça inspiradora é a Juquiriça Envelhecida.

Por Acaso – Carne do sol na cachaça - acompanhamento: purê de mandioquinha - R$ 29,00 - Rua Santa Isabel, nº 8, Pelourinho - das 11h às 23h - (71) 99313-7363. A cachaça inspiradora é a Ypioca.

Tropicália Gelato & Café - Torta Banoffee - massa crocante com bananas flambadas na cachaça Serra das Almas, doce de leite artesanal e chantilly - R$ 20,00 - Rua da Misericórdia, 7, loja 3 - em frente ao Museu da Misericórdia – das 09h30 às 19h30 - (71) 93500-0371. A cachaça inspiradora é a Serra das Almas.

Varanda Gourmet da Isa – Peixe grelhado com farofa de cream cracker - acompanhamentos: vinagrete de pimenta com cachaça e purê de banana - R$ 79,00 - Rua Direita do Santo Antônio, 90, Santo Antônio Além do Carmo (Pousada Des Arts) – das 12h30 às 19h30 - (71) 98772-7470. A cachaça inspiradora é a Artesanal da Chapada Diamantina.

Zulú - Carne do sol na Chapa - acompanhamentos: calabresa flambé na Cachaça da Chapada e cebola roxa, com aipim frito e vinagrete – R$ 47,50 - Rua das Laranjeiras, 15, Pelourinho – das 13h às 23h - (71) 98784-3172. A cachaça inspiradora é a Chapada Diamantina.