Bares, lojas e barbearias são interditadas por descumprirem decreto em Salvador

Alguns estabelecimentos não obedeceram às normas do lockdown parcial ao qual Salvador foi submetido no último fim de semana. Ao todo, 36 empresas foram autuadas e interditadas por descumprimento de normas.

Metade dos estabelecimentos interditados foram bares: 18. Além disso, a força-tarefa comandada por agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sedur), em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar interditou duas barbearias, uma bomboniére, loja de pet shop, comércio de rua, restaurante e lojas de materiais de construção.

Foram vistoriados 14 bairros de Salvador. No total, foram 84 localidades visitadas pelos fiscais, totalizando 1.915 vistorias entre a sexta-feira (26) e o domingo (28). Além das interdições, os agentes ainda dispersaram 13 aglomerações em Narandiba, Canabrava, CAB, Boca do Rio, no Uruguai, em Massaranduba, Periperi, Paripe e no Resgate.

As equipes também ficaram responsáveis pela operação Maré de Março. Nela, 100 agentes instruíram a população a não entrar na faixa de areia da orla de Salvador. Durante a ação, a Guarda Municipal precisou abordar 60 pessoas que tentaram ir às praias, que estão interditadas.

Também no fim de semana, foram distribuídas máscaras no bairro da Barra, em pontos montados no Barra Center, no Farol e no Porto.

Vigilância Sanitária

Houve também entre sábado (27) e domingo (28) visitas de equipes da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a 150 estabelecimentos em bairros com maior número de casos de covid-19 e com histórico de aglomeração.

Foram fiscalizadas padarias, mercados, pet shops, clínicas de emergência, dentre outros, localizados nos bairros da Pituba, Caminho de Areia, Ribeira, Brotas, Vila Laura, Boca do Rio e no Subúrbio Ferroviário.

Ao todo, foram 36 locais notificados, com 12 interdições parciais em drogarias e funerária, além de duas apreensões em padarias e lanchonetes. Mesmo com a determinação da proibição da venda de bebidas alcoólicas, os agentes flagraram pelo menos duas infrações desse tipo.

Os cidadãos podem denunciar qualquer irregularidade através do Fala Salvador, no número 156 ou pelo site www.falasalvador.ba.gov.br.