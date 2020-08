'Bareteotó', 'Passe na Terwal', 'Liga pra o Silva': os grandes comerciais da Bahia

Todo mundo sabe que o baiano tem Deus em seu coração e o diabo no quadril, mas a origem desta música que se tornou símbolo do Carnaval de Salvador costuma ser mais desconhecida. “We are Carnaval” surgiu como um jingle publicitário de uma campanha de 1988 que buscava angariar recursos para as obras sociais de Irmã Dulce.

Composição de Nizan Guanaes, o jingle se transformou em um hit que até hoje é tocado nos blocos, pipocas e camarotes dos circuitos de Salvador. O vídeo original da campanha foi estrelado pelos ainda jovens Durval Lelys, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Lazzo, dentre outros. Veja:

Assim como We Are Carnaval, outras campanhas deixaram de ser mera publicidade e se tornaram parte da cultura baiana, com jingles, slogans e marcas inesquecíveis. Lembre algumas delas:

Hora de ligar pra Silva

Se hoje é difícil lembrar do número do próprio celular, antigamente o feirense raiz sabia qual numero discar quando precisava de um remédio. E nem precisava pescar das listas telefônicas ou da coleção de imãs de geladeira, o número da Farmácia Silva só não era mais inesquecível que a ardência do merthiolate das antigas.

Tô ligado em você

Que atire a primeira pedra quem jamais meteu dança quando viu a propaganda da Bahia FM na televisão. A criação de Moisés Souto está há mais de 10 anos fazendo a galera balançar e foi responsável por diversas inovações. A música e os personagens locais bem característicos fizeram sucesso no lançamento da campanha.

“Acho que foi o primeiro jingle a usar o pagodão e botar a galera para dançar em cima da laje, por exemplo. Esse foi um pedido que recebi na hora de compor, de ser algo bem popular e deu muito certo. Considero que esse seja o meu maior sucesso. E deu muito certo para a rádio também, que aumentou demais a audiência após a campanha”, disse Moisés.

Ligadona em você

Esse aqui nem é baiano, mas é tão inesquecível que merece estar na lista. Sucesso nos intervalos comerciais dos anos 1980 e 1990, o jingle das Lojas Arapuã não saía de jeito nenhum da cabeça do telespectador.

Seja da cidade ou da zona rural

Não é exatamente todo mundo que está à procura de uma motosserra, furadeira ou aparador de grama. Mas se por ventura precisar de maquinário, o baiano já sabe o que fazer.

Cuidado com o garrafão

A Bahia tem a sua versão dos comerciais do tipo Tekpix e Omega 3 da Toptherm. Mais certo de ver do que a violência local nos programas vespertinos era a propaganda do purificador de água da Superzon. No estilo das propagandas da Polishop, o filtro anunciava todos os seus benefícios exaustivamente - e você poderia testar se era bom mesmo quando ia a um consultório de dentista, que quase certamente era equipado com um desses aparelhos.

Venha pra cá você também

Na categoria de jingle chiclete, quem ganha é o da Fiori. Você pode jamais ter comprado um Uno ou Pálio na concessionária, mas com certeza já se pegou cantarolando o “Tá todo mundo vindo pra Fiori” em algum momento da vida. Relembre-o com esse vídeo para ele ficar na sua cabeça por algumas horinhas.

Baneb

Em alta, embalada por sucessos como “Uma História de Ifá (Ejigbô)”, Margareth Menezes foi escolhida para estrelar a campanha do Baneb que exaltava o sol, o verão e a cultura de Salvador.

Shoppings

Aí já é um capítulo à parte. Os shopping têm uma variedade de campanhas que seria digna de uma reportagem só para eles: desde o Iguatemi, com 'Nenhum é igual a você', em 1999, ou do Dia dos Pais, que juntou Saulo e o filho ainda criança; o Piedade juntando Daniela, Margareth, Ricardo Chaves e outros astros da música baiana em seu especial de Natal de 1991; Xuxa, no auge dos programas da TV Globo, anunciando promoções do Barra; Virgínia Rodrigues cantando 'Eu sempre te vejo passar por aqui' da sacada do Piedade; até o lançamento do Salvador Shopping mais recente. Os centros de compras de Salvador foram responsáveis por propagandas e jingles memoráveis. Relembre:

Bareteotó

Esse aqui é pra quem é das antigas. Misturando o seriado Planeta dos Homens, que fez sucesso na TV Globo entre o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, com Carmem Miranda, o Supermercado Unimar garantia que era o mais “bara tê ó tó” de São Caetano.

Rede Verão da Bahia

Já é tradição: todo verão a Rede Bahia lança uma campanha com um jingle arrebatador que cola no ouvido. Geralmente trazendo artistas renomados para dar voz aos comerciais, a Rede Bahia sempre aposta em letras e ritmos que exaltem o estado e a baianidade. Confira algumas das campanhas inesquecíveis: