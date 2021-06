Barões do licor: Don Luiz produz 120 mil garrafas e atinge mercado para além de junho

Há um pouco mais de dois anos, era só uma bebida dentro de uma garrafa, sem nome, sem rótulo, nem nada. Lá um dia, Luiz Ramon – hoje, um dos sócios da Don Luiz – resolveu testar uma das receitas de licor que a família já produzia, acrescentando doce de leite. Funcionou. E como funcionou.

“Luiz começou a levar a bebida para os encontros dos amigos, num bar e mais pessoas provavam. Ia numa barbearia e mais gente experimentava e então foi-se criando uma história em torno de um produto. Surgiu a proposta de levar o licor para fora do estado e a partir daí sentimos a necessidade de fazer as coisas andarem”, conta Lucas Rocha, também sócio da marca baiana Don Luiz (@donluizcream), que hoje produz mais de 10 mil garrafas da bebida por mês.

O ganho do negócio está tão bom que eles nem quiseram revelar o valor do faturamento. Mas se fizer um cálculo rápido e levar em consideração que o preço médio de cada garrafa de 700 ml do Don Luiz é de R$ 65 a R$ 75 – varia em função da carga tributária de cada estado – o retorno mensal chega a R$ 75 mil. Em épocas como o São João, a produção aumenta 30%, ultrapassando por ano a marca de 120 mil unidades.

O esquema começou assim: Don era um apelido de Luiz. O urso aí do rótulo é mais uma referência à cremosidade e ao sabor adocicado da bebida, como mel. Nem dá para acreditar que a produção começou com menos de 20 unidades do licor de doce de leite, encontrado agora nas prateleiras de mais de mil pontos de venda em todo país, com crescimento de mais de 300% na pandemia. Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo e Espírito Santo são as maiores praças consumidoras do Don Luiz.

“A empresa começou mesmo como uma ideia, com uma produção muito pequena e um investimento de R$ 5 mil. Foi tudo acontecendo de forma muito orgânica. Íamos produzindo e colocando pra rodar. Estamos presentes em quase todo o Brasil. Começamos há pouco tempo uma operação no Sul, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos nos estados do Nordeste e do Sudeste, além do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso”, conta Lucas Rocha.

Por questões de distribuição, apesar de toda estrutura administrativa da empresa ficar em Salvador, a unidade fabril está no interior de São Paulo, próxima a Campinas. “Acho que o maior desafio foi reunir três empreendedores lá no início – Eu, Luiz e Matheus Vieira - sem nenhuma experiência e know-how no mercado de bebidas. A gente foi desbravando mesmo. Fomos aprendendo na prática, errando e acertando depois”.

Ainda que os meses de maior venda e produção sejam junho e julho, a bebida de doce de leite não fica presa à sazonalidade das festas juninas. Para pular essa fogueira e manter a chama da demanda acesa o ano inteiro, a marca adotou estratégias para garantir a presença da Don Luiz em todo tipo de comemoração, como explica Lucas, além de mudar o rótulo, transformando o que era antes um licor em “coquetel alcoólico.

“Desde o começo, a gente sempre quis estar em diversos momentos de celebração, que não apenas aqueles ali em torno dos festejos juninos. Sempre estivemos presentes com degustação em bares, restaurantes, eventos, baladas e festas, o que foi trazendo para nosso cliente a experiência de beber Don Luiz em vários lugares”.

A ideia é estar com o cliente o ano todo. “A gente trabalha muito forte os atributos do produto. Temos o doce de leite, que é uma paixão nacional, que está na vida do brasileiro. Dificilmente, nosso cliente nunca terá provado o doce de leite, não goste e não conheça. Há um investimento muito grande na marca. Acreditamos muito na comunicação que fazemos com nosso cliente, de estar presente na celebração e em grandes momentos”, complementa Lucas.

Só de doce de leite

No entanto, não é fácil criar demanda real, como destaca o empresário. “Acho que enxergamos a oportunidade quando focamos em resolver o problema. Não tem um dia em que não tenha um problema a ser resolvido numa empresa. Independentemente do tamanho, seja um MEI ou multinacional, problemas são enfrentados. Às vezes, parecem problemas sem solução, mas quando se foca na resolução, a oportunidade aparece, seja para resolver aquilo e seguir adiante ou de enxergar novos negócios e ideias que tenham o problema como ponto de partida”.

Na pandemia, a Don Luiz buscou aprimorar os canais de delivery, que ganhou uma proporção gigante. “Aí, aproveitamos para lançar o nosso site, que já estava nos planos, mas que acabamos antecipando em função da demanda. Foram dois canais que performaram muito bem. Sempre ouvimos muito esses clientes, mantemos o contato e tentamos trazer novas ideias. Isso fez com que a gente, durante a pandemia, conseguisse alavancar o negócio de forma que não esperávamos”, ressalta.

Até o fim do ano está nos planos da marca digitalizar cada vez mais a operação para se colocar 24 horas por dia disponível para todo o Brasil através do e-commerce. Outro investimento está no fortalecimento da distribuição para consolidar a participação do Don Luiz em grandes redes do varejo. “Não pensamos em desenvolver novos sabores, mas sim, ser reconhecidos com esse produto. Estamos, inclusive, reforçando nosso produto único: ‘se tem doce leite é Don Luiz’. Temos muitos espaços para desbravar ainda”, completa o sócio.





CADA DICA VALE UM BRINDE

. Valide o seu produto Ouça a família, amigos, pessoas próximas. Isso é muito importante para buscar passos maiores.

. Planeje antes de agir Pense em objetivos de longo prazo. “Vão surgir várias oportunidades de curtíssimo prazo ou distrações, que parecem brilhantes, mas que podem te tirar da linha que vinha seguindo com sucesso”, aconselha Lucas Rocha.

. Relação duradoura Isso não vale somente para o consumidor, mas também com sócios, colaboradores e parceiros de negócio. Essa relação bem construída é determinante para sucesso do negócio.





QUEM É

Lucas Rocha é formado em administração e junto com os sócios Luiz Ramon e Matheus Vieira criou a marca de

coquetel alcoólico Don Luiz.