Barraca do Corno Feliz, em Morro de SP, vira capítulo de livro do canal Ter.a.pia

Lucas Galdino e Alexandre Simone são comunicadores e isso pressupõe aptidão para exercer essa função em diversas plataformas. A dupla de 27 anos gosta mesmo de uma boa prosa e dessa maneira construíram seu canal no YouTube, o Ter.a.pia, com seus quase 250 mil inscritos no YouTube e mais de 2 milhões de curtidores no Facebook - um caso que soa com ares de exceção em conseguir usar bem a plataforma no Brasil em pleno 2023.

Das telas, a dupla decidiu embarcar em uma nova empreitada e lançaram o primeiro livro do canal. Em suas 176 páginas, 'A história do outro muda a gente: por que precisamos ouvir as outras pessoas?' é uma produção que fala bem sobre o trabalho de Lucas e Alexandre, seguindo a linha deles dois de ouvir conversas enquanto lavam a louça na pia.

"A ideia sempre foi levar as ideias o mais longe que conseguíssemos. Foi muito longe com as páginas e redes sociais. Mas eu e Alexandre não aparecemos no vídeo a gente achou que faltava colocar um pouco mais do que aprendemos com as histórias e isso coçava a gente. Faltava deixar mais explícito o que a gente tira de cada história que contamos em cada página", revelou Lucas.

A Bahia tem duas histórias dentro do livro e uma delas é a de João Santos, morador de Morro de São Paulo que transformou o próprio chifre em dinheiro ao criar a Barraca do Corno Feliz. A ideia da barraca surgiu enquanto sofria a dor de corno e foi para um cantinho próximo ao Mirante de Morro para ler o livro 'O Homem Mais Inteligente do Mundo', de Augusto Cury.

"Eu era casado, aí descobri que estava sendo traído. No popular, levei uma galha, aí vim pra cá ler e meditar. Tive a ideia de trabalhar nesse lugar, onde me encontrei", relata João, que, com o passar do tempo, viu o seu entorno encher para ver o pôr-do-sol e reclamar que não tinha nada para beber. Do alto de sua galha, acendeu a luzinha de ideia. Decidiu trabalhar ali. Assim, alumiou o chifre e começou a tirar o próprio ganha-pão dele - continua assim desde 2016.

Em entrevista ao CORREIO, Lucas conta que acredita que conversas são transformadoras e um livro pode se materializar como alguém com quem você conversa, cria um vínculo, descobre universos e revela os seus próprios.

"O canal nasceu a partir de uma vontade de levar histórias que precisam ser ouvidas até para quem acha que não precisa se conectar com elas", recorda, antes de revelar que o livro era um sonho antigo dos dois.

O livro é dividido em seis capítulos, cada um com temas que têm a ver com situações que passamos na vida: descoberta, propósito, mudança... Alexandre ainda explica que o livro é uma maneira de ampliar, ainda mais, as histórias que lhes são confiadas.

"A história das pessoas é a coisa mais valiosa que se têm. E elas contam pra gente contar a outras pessoas. É uma maneira de fazer as histórias reverberarem", diz.

O prefácio é assinado pelo psicólogo, palestrante, escritor, terapeuta familiar e de casais Alexandre Coimbra Amaral, que afirma ver no livro um convite inédito, inclusive, para quem acompanha o canal de maneira assídua. "Depois de tantas experiências de escuta e diálogo de histórias inspiradoras, os dois resolveram ofertar-nos o seu resultado em amadurecimento psíquico sobre a forma de perceber a vida", escreve.

Apesar de ser algo com muita cara de história motivacional - o que pode ser cansativo para um público considerável - a escrita de Lucas e Alexandre é agradável e é perceptível o cuidado que eles têm para contar as histórias que lhe são confiadas. Muitas delas sensíveis, como a da baiana Luísa, que perdeu a mãe para um câncer, de maneira precoce. Ela conseguiu ressignificar seu luto com a chegada da Luz, sua filhinha e faz um depoimento sensível enquanto lava o prato ao lado da pequena.

Ficha Técnica

Livro: A história do outro muda a gente: Por que precisamos ouvir as outras pessoas?

Autores: Alexandre Simone e Lucas Galdino

Editora: Companhia Editora Nacional

Páginas: 176

Preço: R$47,32 (livro físico); $R31,41 (Kindle). Vendas na Amazon