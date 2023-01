Barrados no baile: Quem não pode jogar na estreia do Vitória

O Vitória terá desfalques em todos os setores na estreia da temporada 2023. O técnico João Burse não poderá escalar oito jogadores diante do Cordino, quinta-feira (5), às 19h30, no Barradão. Léo Gamalho, Gustavo Blanco, Dankler, Nicolás Dibble, Eduardo, Dionísio, Guilherme Lazaroni e Zeca estão fora da pré-Copa do Nordeste.

Os motivos das baixas são variados. Destaque do Vitória no ano passado, Eduardo está suspenso por dois jogos. Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter brigado durante a partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada da Série C do Brasileiro.

O meia Dionísio e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni estão fora por ordens médicas. O primeiro passou por cirurgia nesta terça-feira (3) por ter lesionado o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante jogo-treino contra o Itabuna, em 23 de dezembro. O jogador já começará tratamento de fisioterapia na quarta-feira (4), mas a previsão de recuperação é de sete meses.

Lazaroni estava recuperado de lesão na coxa, mas voltou a sentir dor na mesma região na última sexta-feira (30) e está novamente sob os cuidados do departamento médico rubro-negro.

Os outros cinco desfalques ainda não podem vestir a camisa do Vitória porque não estão regularizados. São os casos do lateral direito Zeca, do zagueiro Dankler, do volante Gustavo Blanco e dos atacantes Léo Gamalho e Nicolás Dibble.

A janela de transferências nacional abre no dia 11 de janeiro e estes atletas só poderão atuar após essa data. Com isso, precisarão torcer para que os companheiros consigam se impor diante dos rivais para assegurar a vaga na fase de grupos do Nordestão. Se passar pelo Cordino, o Vitória enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos. Se vencer novamente, fica com a vaga do torneio regional.

ESPERANÇA DE GOLS

Um nono jogador pode ficar fora da estreia do Vitória em 2023, mas a tendência é que ele esteja dentro das quatro linhas na quinta-feira. Com um edema na coxa, Rafinha precisou passar por tratamento nos últimos dias. A previsão é de que ele retorne aos treinamentos com o elenco na tarde desta terça-feira. Se não apresentar dor e treinar normalmente, o artilheiro rubro-negro de 2022, com oito gols, formará trio de ataque com Osvaldo e Tréllez diante do Cordino.