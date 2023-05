Barreiras: bombeiros resgatam iguana presa em caixa de som

Agentes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17° BBM), em Barreiras, realizaram um resgate, no mínimo, curioso. Uma iguana foi retirada de dentro de uma caixa de som, em uma residência no Centro Histórico da cidade. O caso aconteceu no final da tarde de domingo (28).

De acordo com a corporação, o animal estava alojado em um dos suspiros do equipamento e, por isso, foi preciso romper parte da caixa para retirá-la do espaço.

Após a captura bem-sucedida, a iguana foi avaliada pelos bombeiros. Como estava sem ferimentos, foi devolvida ao seu habitat natural.