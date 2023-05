Barreiras: homem é preso acusado de divulgar imagens de abuso sexual

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (3), em Barreiras, no oeste baiano, acusado dos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento pela internet de cenas contendo registros de abusos sexuais em face de crianças e adolescentes. A PF cumpriu também dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Barreiras e São Desidério dentro da operação Operação São Nicolau, que apura os crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

(Foto: Reprodução/PF)

Os mandados de busca e apreensão e o de mandado de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça Federal em Barreiras,

para obtenção de elementos complementares de prova. As investigações revelaram o compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil por meio de redes sociais, entre pessoas de diversas nacionalidades,sendo que, a partir da utilização de técnicas especializadas, um investigado brasileiro foi identificado como responsável pelos compartilhamentos e disponibilização dessas imagens e vídeos em plataformas de mídia social.

Durante as diligências, os exames iniciais apontaram o armazenamento em aparelhos eletrônicos de vasto conteúdo de imagens e vídeos relacionados à exploração sexual infantil, razão pela qual também houve a prisão em flagrante. O suspeito responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infantil, conforme previsão legal nos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar mais de 30 anos de reclusão.