Barrinha Fashion inicia o mês das crianças no Shopping Barra

O mês das crianças começa com música, moda e diversão no Shopping Barra. Nesta sexta (4), tem início mais um Barrinha Fashion, que traz para a edição de 2019 uma programação dividida em três dias, com oito marcas de moda infantil para os desfiles na passarela.

O fim de semana ainda recebe a apresentação do grupo musical Playgrude, que acontece antes e depois dos desfiles, acompanhado dos personagens animados da Turma do Barrinha.

O evento começa nesta sexta, a partir das 17h, com a loja Hering Kids, seguida da marca de calçados Crocs. Fazem parte da festa a Milon, Tip Top, Puket, que se apresentarão no sábado (5), e Bibi Calçados, 1+1, Lacoste e Melissa, no domingo (5)

Serviço

O quê: Barrinha Fashion

Onde: Shoppinga Barra

Quando: Sexta, dia 4, às 17h

Gratuito