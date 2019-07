Barty vence local e vai às oitavas pela primeira vez em Wimbledon

Atual líder do ranking mundial, a tenista australiana Ashleigh Barty arrasou a britânica Harriet Dart por duplo 6/1, neste sábado (6), em Londres, e avançou às oitavas de final de Wimbledon pela primeira vez em sua carreira.



Campeã em Roland Garros e embalada pela conquista do Torneio de Birmingham nesta temporada de grama, que a alçou ao topo do ranking, Barty agora acumula 15 vitórias consecutivas e se credenciou para encarar na próxima fase do Grand Slam inglês a norte-americana Alison Riske. Em outro duelo do dia, a jogadora dos Estados Unidos superou a suíça Belinda Bencic, 13ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.



Uma das candidatas ao título, Barty também se destacou neste sábado ao se tornar a primeira australiana, desde 2010, a ir às oitavas de final deste torneio. A última tenista do seu país que havia conquistado este feito havia sido Jarmila Wolfe.



A número 1 do mundo não teve dificuldades para avançar à próxima fase neste sábado. Atuando diante da atual 182ª colocada da WTA, que entrou na chave principal graças a um convite da organização, ela confirmou todos os seus saques no duelo e ainda aproveitou as cinco chances que recebeu de quebrar o serviço de Harriet Dart.



Com 11 aces, Barty ganhou 92% dos pontos que disputou com o seu primeiro saque, disparou 23 winners e cometeu apenas seis erros não forçados. Desta forma, a australiana liquidou a partida em apenas 53 minutos.



SERENA E KVITOVA AVANÇAM

Outras duas tenistas de destaque que se classificaram às oitavas de final neste sábado foram a norte-americana Serena Williams e a checa Petra Kvitova, respectivas 11ª e 6ª cabeças de chave. Ex-líder do ranking mundial e sete vezes campeã do Grand Slam inglês, onde ergueu a taça em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016, a tenista dos Estados Unidos eliminou a alemã Julia Görges com parciais de 6/3 e 6/4.



Atual décima colocada da WTA, Serena terá pela frente na próxima fase a espanhola Carla Suárez Navarro, que em outro duelo do dia superou a norte-americana Lauren Davis por duplo 6/3. Caso volte a vencer nas oitavas, a ex-número 1 do mundo tem grande chance de enfrentar Ashleigh Barty nas quartas de final.



Já Kvitova, que se sagrou campeã em Wimbledon em 2011 e 2014, derrotou a polonesa Magda Linette por 6/3 e 6/2 e se credenciou para encarar nas oitavas da competição a local Johanna Konta. Na condição de 19ª cabeça de chave, a tenista da casa eliminou a norte-americana Sloane Stephens, nona pré-classificada, com um triunfo de virada cujas parciais foram 3/6, 6/4 e 6/1.



E outra favorita de destaque que caiu na terceira rodada neste sábado foi a holandesa Kiki Bertens. Atual quarta colocada do ranking mundial, ela foi surpreendida pela checa Barbora Strycova, 54ª tenista do ranking, que venceu por 7/5 e 6/1. Com o triunfo expressivo, Strycova foi às oitavas de final e terá como próxima rival a belga Elise Mertens, que superou a chinesa Qiang Wang por 6/2, 6/7 (9/11) e 6/4.