Base Comunitária abre inscrições para aulas de boxe e jiu-jitsu

A Base Comunitária de Segurança (BCS) Narandiba abriu inscrições para as aulas de boxe e jiu-jitsu. Crianças e jovens interessados em participar terão até a terça (28) para se inscrever.

Os interessados em participar deverão comparecer na sede da base, localizada na Rua 25 de Maio, atrás do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro de Narandiba, acompanhados de um adulto, munidos das cópias do RG pessoal e do responsável, além do comprovante de residência.



Os treinos acontecerão as segundas e quartas-feiras, sendo os de jiu-jítsu das 12h às 20h e os de boxe das 14h às 16h. Segundo o comandante da unidade, tenente Klawson Guimarães, o esporte é um dos meios de tirar os jovens do ócio e de garantir que eles não andem pelo caminho errado.

“Queremos mudar a realidade dos jovens moradores aqui da comunidade, quem sabe até profissionalizar alguns deles para que se tornem exemplo para outros adolescentes", concluiu.