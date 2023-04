Base e oposição veem clima favorável para criar CPI das Invasões de Terra este mês

Lideranças da base aliada ao Palácio de Ondina e da bancada de oposição estão convictos de que a CPI voltada a investigar invasões de terra pelo MST na Bahia será instalada até o fim deste mês na Assembleia Legislativa. A certeza cresceu depois que o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), além de assinar o requerimento proposto pelo deputado Leandro de Jesus (PL), assegurou disposição para concretizar a instalação da CPI e colocá-la para andar o mais rápido possível. Outro fator que eleva o otimismo entre defensores da comissão é o ato organizado na Assembleia por parlamentares ruralistas, líderes do agronegócio e produtores rurais de todo o estado, previsto para ocorrer no próximo dia 25.

Frente de aperto

Encabeçado pelo deputado Sandro Régis (União Brasil), um dos mais ativos representantes do agro no Legislativo estadual, o movimento foi planejado com o objetivo de atrair os holofotes da imprensa e elevar a pressão sobre parlamentares resistentes a impor um cerco ao MST.

Cobrança de fatura

Insatisfações de deputados da base com a demora do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em contemplá-los com cargos no segundo e terceiro escalões também elevam os prognósticos favoráveis à CPI das Invasões de Terra em curto prazo, mesmo com manobras de articuladores políticos do petista para frear o avanço da comissão.

Pano de fundo

Uma delas resultou no recuo do deputado Cafu Barreto (PSD), que retirou semana passada sua assinatura do requerimento da CPI. Nos corredores da Assembleia, a desistência foi atribuída a uma ofensiva do secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT), que trabalhou pessoalmente para eleger Barreto.

Mundo da lua

Reservadamente, cardeais governistas criticam a postura de Jerônimo frente à explosão de violência e ameaças a escolas. “Com o estado pegando fogo, ele faz uma viagem de quase 20 dias ao exterior e, no retorno, a primeira pauta é festa. No caso, anunciar o pacote do governo para a Micareta de Feira”, alfineta um influente político da base.

Primeiro tombo

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (PGM), Fernando Guerreiro diz que aguarda só o pedido de entidades ou pessoas físicas para iniciar o tombamento das obras do artista plástico Juarez Paraíso. “A lei exige solicitação da sociedade civil, com lista do acervo a ser tombado, para que o processo ande. Estamos superabertos”, diz.

Voo de pluma

Produtores de algodão da Bahia embarcaram sábado rumo à China e Coreia do Sul para aproveitar um trampolim e tanto: a primeira vez que a pluma brasileira será oferecida com certificação oficial, tipo de selo mundial de qualidade. Para Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da associação baiana do setor (Abapa), a ideia é aproveitar a posição do estado como segundo maior produtor do país e alavancar as vendas para a Ásia.