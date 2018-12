Basílica do Bonfim promove show com Saulo na antiga The Best Beach

Pela primeira vez, a Basílica Santuário Senhor do Bonfim realizará um show beneficente. E a estreia será em grande estilo: no dia 8 de janeiro, às vésperas da Lavagem, acontece o evento Canto para o Senhor do Bonfim, com apresentações de Saulo e Márcia Short, além de Edu Menezes e Luci Laura & Banda. A anfitriã da noite será a banda Bago de Jazz.

O evento foi anunciado pelo reitor da basílica, padre Edson Menezes, durante coletiva que aocnteceu na sede do projeto Bom Samaritano na manhã desta sexta-feira (14).

Os shows acontecerão no espaço Ágata Prime, antiga The Best Beach, casa de shows localizada na orla da Ribeira. O primeiro lote de ingressos custa R$ 80 a casadinha pista e R$ 120 a casadinha camarote. Os ingressos individuais custam R$ 50 a pista e R$ 80 o camarote.

Toda a arrecadação será destinada para a realização da Festa do Bonfim 2019 e manutenção do projeto Bom Samaritano, obra de misericórdia mantida pela basílica, que presta atendimento a pessoas carentes e que se encontram em condição de vulnerabilidade social.

Os ingressos estão à venda nas lojas Safeticket, lojas South de todos os shoppings e na própria Igreja do Bonfim.

Outras ações

O tema da próxima festa do Bonfim será “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, é a nossa paz”. No dia da lavagem, dia 17 de janeiro, uma bandeira de 80 metros decorada com a palavra Paz será carregada pelos fiéis durante a caminhada que sai da Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, e vai até a Colina Sagrada.

Padre Edson Menezes com bandeira que será tema da festa (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Também visando arrecadar fundos para o projeto Bom Samaritano, a irmandade lançou uma bandeirinha branca que será vendida na Basílica Santuário pelo valor de R$ 5. Esta sexta também foi dia do lançamento do Kit Lavagem, que possui camisa, boné, suporte e garrafa de água e é vendido pelo valor de R$ 38. O kit está à venda no Shopping Center Lapa, no Centro, e na Igreja do Bonfim.