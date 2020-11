Basquete: Brasil embarca para jogos das Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira masculina de basquete embarcou nesta segunda-feira (23) para a Argentina, onde disputa as duas partidas pelas Eliminatórias da AmeriCup. Os duelos serão disputados dentro de uma estrutura de bolha sanitária contra a covid-19, montada em Buenos Aires.

O primeiro compromisso será na sexta-feira (27), às 12h10, contra o Panamá. No dia seguinte, sábado (28), o Brasil enfrenta o Paraguai, às 13h10. Os jogos, aliás, marcam o retorno da equipe às quadras após longo hiato. A última vez que a seleção atuou pela competição foi no dia 24 de fevereiro, com a vitória sobre o Uruguai.

Estão garantidos os armadores Yago, Caio Pacheco, Alexey e Georginho; os alas Guilherme Carvalho, Cauê Borges e Danilo Fuzaro; os alas/pivôs Lucas Dias e Gabriel Jaú; e os pivôs Rafael Mineiro e Lucas Mariano. Para fechar a seleção, o técnico Aleksandar Petrovic recorreu ao jovem ala/pivô Márcio, do SESI Franca, que não estava na lista inicial dos 16 atletas.

A primeira lista de atletas divulgada em outubro, com quase todos atuando dentro do Brasil - a única exceção é Caio Pacheco, que joga na Argentina. A equipe mira a vaga olímpica através do Pré-Olímpico da Croácia, em junho.

"Teremos quatro armadores, mas isso não é nenhum tipo de problema. De 15 a 20 minutos, vamos jogar com dois armadores ao mesmo tempo, pois temos armadores diferentes. Essa experiência pode ser muito boa. Além disso, está tudo 'normal'. Lucas Mariano está muito bem no São Paulo e merece essa convocação. Os demais, já vêm participando de outras janelas. Estou feliz com esses atletas", disse.