Bata prova sua versatilidade em looks bem urbanos

Ela saiu da praia e resolveu ganhar as ruas. A bata prova que a moda não precisa viver de tendências e que uma peça pode ter vida longa em qualquer guarda-roupa. Neste editorial, mostramos como fazer misturas criativas usando ela como base. A dica é tirar aquele ar balneário e apostar nas combinações com itens esportivos e bem urbanos. Tira a sua do armário e bote logo para jogo.

Vibe esportiva

Nossa protagonista substitui a camiseta e casa bem com short jeans cheio de tags. Nessa produção esportiva, vale até meião e boné.

Monocromático

Um visu mais glam para provar que até a noite a bata pode conquistar. Nesse look, destaque para a parceira improvável, que é a saia de vinil. Um chapéu de feltro dá aquele toque fashionista.

Ao trabalho

A bata pode sim ganhar o escritório. O segredo é escolher o parceiro perfeito, que pode ser aquela calça de alfaiataria, ou uma esportiva, como essa da foto. Salto alto e bolsa mais encorpada para dar elegância.



Fotos | Gabriel Alencar (@gabriel_ftx) Beleza | Marcos Moreira (@mvmoreira) Produção de Moda | Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo | Ingrid Nathally (@ingrid_nathally), da Agência 40 Graus Bahia (@40grausbahia) Todos os looks | Acervo do Brechó da Betty (@brechodabetty)