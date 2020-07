Bate-boca e confusão em Santo Amaro, mas UFRB vence batalha por terreno

Era um assunto vital para Santo Amaro: a cidade estava entre receber uma indústria química que geraria centena de empregos ou tirar da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) um terreno onde ela pretende construir um dia o seu campus.

A decisão passou para as mãos dos vereadores em votação na Câmara na última segunda-feira (27). O clima esquentou. E o que se viu foi um intenso bate-boca entre os edis, com troca de acusações, de farpas e perda de compostura do cargo. Mostrando que o clima político na cidade, em ano eleitoral, está temperado.

>> Projeto de doação de terreno da UFRB não avança em Câmara de Santo Amaro

Ao final, venceu a UFRB: o terreno ficará com ela. O futuro da indústria química permanece incerto. Nesse podcast, ouvimos Herden Cristiano, presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro, e Danillo Barata, diretor do campus de Santo Amaro.

