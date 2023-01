Batekoo faz esquente da Festa de Iemanjá no Doca1

Partindo do reconhecimento da importância das festas de rua de Salvador, o Doca1 – Polo de Economia Criativa vem promovendo o projeto O Povo em Festa e faz de sua privilegiada localização, à beira da Baía de Todos os Santos, no Comércio, um ponto de encontro da cultura popular soteropolitana.

Depois de um grande show no dia da Lavagem do Bonfim, em que reuniu Afrocidade e Samba pra Rua, é chegada a hora de saudar Iemanjá: no dia 1º de fevereiro, véspera da data que celebra a Rainha do Mar, a Batekoo faz o esquente da festa da Rainha do Mar, das 22h até as 6h da manhã.

O line-up reunirá Deize Tigrona, Viola de Doze, DMT, Mequetref, Tia Carol, Balera, Iury Andrew e Freshprincedabahia, num evento que marca a inauguração da Casa Batekoo Salvador, que ficará instalada no local.

O projeto Povo em Festa é uma referência e homenagem ao célebre escritor baiano Jorge Amado, cujo livro-guia Bahia de Todos-os-Santos (1945) inclui um capítulo dedicado ao calendário das festas populares de Salvador. O Doca1 assim se inspira para contribuir para a dinamização da agenda do verão e do turismo cultural, promovendo uma programação de variadas atividades diárias desde janeiro, que mesclam tradições às tendências de uma cidade com a dinâmica em permanente movimento, proporcionando acesso ao nosso rico patrimônio cultural.

Criada em 2014 em Salvador, a Batekoo é uma plataforma de entretenimento, empreendedorismo e culturas negras, periféricas e LGBTQIAP+ com foco nas juventudes urbanas. Muito além de uma festa, é um polo de conexão entre jovens inquietos, que buscam propor narrativas contra-hegemônicas e transformações sociais no cenário cultural brasileiro. Seus eventos se expandiram para diversas capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Distrito Federal, conquistando um público anual de 150 mil pessoas.

Com a Casa BATEKOO Salvador sediada no Doca1, as potencialidades desta iniciativa ganham ainda mais corpo. Além de abrigar os trabalhos e ações da plataforma, o espaço terá uma agenda de atividades e eventos cotidianos.

Serviço - O POVO EM FESTA convida BATEKOO | quarta ( 1º), a partir das 22h, no Doca1, Comércio | Ingressos: a partir de R$ 41, neste link.